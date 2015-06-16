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Далеко на Север Далеко на Север
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Далеко на Север, 2015

2015 / Франция / Дания
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Девочка из Санкт-Петербурга отправляется в Арктику на поиски дедушки
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм "Далеко на Север", рассказывает историю русской девочки Саши из Санкт-Петербурга, которая отправляется на поиски своего дедушки - исследователя Арктики. 

- Этот красивый, авантюрный и приключенческий мультфильм собрал множество призов на фестивалях по всему миру, в том числе приз зрителей на самом престижном анимационном смотре во французском Анси

- Мультфильм стал дебютом Реми Шайе, французского аниматора, принимавшего участие в создании «Тайны Келлс»

1892, Санкт-Петербург. Саша, молодая девушка из аристократической семьи, мечтает о Великом Севере и очень переживает о судьбе дедушки Олукина, известного ученого и исследователя Арктики, который до сих пор не вернулся из последней экспедиции на Северный полюс. Саше передалась любовь дедушки к исследованиям и открытиям, но родители совершенно не одобряют ее увлечение. Саша сопротивляется уготованной ей судьбе, бежит из дома и решает повторить за дедушкой длинный путь на Север в поисках его знаменитого корабля.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2015
Премьера в мире 16 июня 2015
Возраст 6+
Прокатчик Большой фестиваль мультфильмов
Режиссер
Реми Шейе
Реми Шейе
В ролях
Криста Тере
Криста Тере
Федор Аткин
Федор Аткин
Энтони Хиклинг
Энтони Хиклинг
Реми Кайебо
Реми Кайебо
Томас Саголс
Томас Саголс
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Далеко на Север 4 постера
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Юная аристократка Саша – умна, воспитанна и мила собой. Но тревожный и серьезный взгляд выдает, пожалуй, слишком вдумчивую для ее положения натуру, а постоянно выбивающаяся у лба прядь – настолько же неуместное озорство. Ее взгляд и сердце все время обращены на Северный полюс – такой же своенравный и непокорный, страсть к которому передалась ей от любимого дедушки Олукина, так и не вернувшегося из экспедиции. После провала на первом балу, Саша решает отправиться на поиски его…
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