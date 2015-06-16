Далеко на Север, 2015

Мультфильм "Далеко на Север", рассказывает историю русской девочки Саши из Санкт-Петербурга, которая отправляется на поиски своего дедушки - исследователя Арктики.
- Этот красивый, авантюрный и приключенческий мультфильм собрал множество призов на фестивалях по всему миру, в том числе приз зрителей на самом престижном анимационном смотре во французском Анси
- Мультфильм стал дебютом Реми Шайе, французского аниматора, принимавшего участие в создании «Тайны Келлс»
1892, Санкт-Петербург. Саша, молодая девушка из аристократической семьи, мечтает о Великом Севере и очень переживает о судьбе дедушки Олукина, известного ученого и исследователя Арктики, который до сих пор не вернулся из последней экспедиции на Северный полюс. Саше передалась любовь дедушки к исследованиям и открытиям, но родители совершенно не одобряют ее увлечение. Саша сопротивляется уготованной ей судьбе, бежит из дома и решает повторить за дедушкой длинный путь на Север в поисках его знаменитого корабля.