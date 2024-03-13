В Зенице гигантский сталелитейный завод круглосуточно выбрасывает в воздух токсичные газы, превращая город в один из самых загрязненных в мире, и люди умирают. Самир Лемеш и гражданские активисты из Эко-форума ведут неравную борьбу за перемены против безрассудной корпорации, местных политиков, которые сосредоточены на рабочих местах, инвестициях и переизбрании, и ЕС, который софинансирует корпорацию, не обеспечивая соблюдение законов и международных стандартов. Вместо этого они называют Зеницу «Проектом зеленого города», строя велосипедные дорожки в городе, где дыхание представляет опасность для здоровья. Фильм о финансовом цинизме, политическом прагматизме и «зеленом камуфляже», в котором страны Западной Европы играют удивительно большую роль.
|13 марта 2024
|Испания
|12