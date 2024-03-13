Небо над Зеницей

, 2024
The Sky Above Zenica
Босния и Герцеговина, Дания, Чехия / документальный / 18+
В Зенице гигантский сталелитейный завод круглосуточно выбрасывает в воздух токсичные газы, превращая город в один из самых загрязненных в мире, и люди умирают. Самир Лемеш и гражданские активисты из Эко-форума ведут неравную борьбу за перемены против безрассудной корпорации, местных политиков, которые сосредоточены на рабочих местах, инвестициях и переизбрании, и ЕС, который софинансирует корпорацию, не обеспечивая соблюдение законов и международных стандартов. Вместо этого они называют Зеницу «Проектом зеленого города», строя велосипедные дорожки в городе, где дыхание представляет опасность для здоровья. Фильм о финансовом цинизме, политическом прагматизме и «зеленом камуфляже», в котором страны Западной Европы играют удивительно большую роль.

В ролях

Златан Алибегович
Алма Алик
Игда Лемес
Самир Лемеш
Эдита Сисич
Режиссер Златко Праньич, Нанна Франк Моллер
Сценарист Нанна Фрэнк Мюллер, Zlatko Pranjic
Композитор George Vjestica, Dan Donovan
Детали фильма

Страна Босния и Герцеговина / Дания / Чехия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 13 марта 2024
Дата выхода
13 марта 2024 Испания 12
Бюджет €598
Производство Magic Hour Films
Другие названия
The Sky Above Zenica, Himlen over Zenica, Niebo nad Zenicą

6.9 IMDb

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
