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Тягай как девчонка
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Lift Like a Girl

Тягай как девчонка, 2020

2020 / Египет / Дания / Германия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 20 мая 2021
Премьера в мире 11 сентября 2020
Режиссер
Майе Зайед
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тягай как девчонка 2 постера
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