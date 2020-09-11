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Тягай как девчонка
Lift Like a Girl
Тягай как девчонка, 2020
2020 / Египет / Дания / Германия
7.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Жанр:
документальный
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7.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
20 мая 2021
Премьера в мире
11 сентября 2020
Режиссер
Майе Зайед
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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