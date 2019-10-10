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Армия плюс
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Fat Front

Армия плюс, 2019

2019 / Дания / Норвегия / Швеция
6.3 Оцените
14 голосов
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О фильме

«Как меня назвать? Полная? Пышная? Корпулентная?» — размышляет одна из героинь фильма. Все не то и все не туда: «Армия плюс» — это не в последнюю очередь кино про то, важны не столько сами слова, сколько то, как ты их употребляешь. Одна датчанка, две норвежки, одна шведка — все страшно обаятельные, живые, интересные; каждая многие годы учится не ненавидеть себя из-за цифр, которые ей показывают весы, — и пытается убедить окружающих, что им не стоит указывать, что ей делать с собственным телом. Одна делает секонд-хенд с одеждой больших размеров. Другая становится плюс-сайз-моделью — и обнаруживает, что даже на съемках, где все знают, с кем имеют дело, ей принесут вещи, в которые она не влезет. Конечно, это активизм первого мира: здесь никого не бьют полицейские и ни против кого не принимают репрессивные законы. С другой стороны, фильм и не притворяется учебником политической борьбы — фокус в другом: жизнь скандинавских бодипозитив-активисток здесь показана с минимального расстояния, предельно интимно, так, что зрители почти что сами чувствуют, будто им дано это тело — и что делать с ним? Один из вариантов ответа — искать своих: «Армия плюс» — один из редких примеров современного документального кино про то, что социальные сети вообще-то могут объединять людей. Да и вообще — фильм во всех отношениях жизнеутверждающий.

6.3 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 10 октября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Луиза Детлефсен
Луиза Детлефсен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Армия плюс 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Тело, с которым возможно всё: интервью с режиссером Луизой Детлефесен Режиссёр Луиза Детлефсен о скандинавском боди-активизме, пользе социальных сетей и о том, что слово «толстый» говорить можно!
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16 августа 2020 16:54
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