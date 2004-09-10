5.1
Дыра в моем сердце

, 2004
Hole In My Heart, A
Дания, Швеция / драма / 18+
О фильме

В центре этого фильма - съемки любительского порно. Его снимают и в нем снимаются два приятеля. Женскую роль добровольно и послушно исполняет девушка, не прошедшая кастинг в другой "проект" - "Большой брат". Действие замкнуто в малогабаритной квартире, она принадлежит одному из героев. Там проживает и его сын-подросток. От происходящего за стенкой он спасается тяжелой музыкой, а свою ненависть компенсирует с помощью воображения, представляя, как убивает отца.

Чтобы отменить комфортное клише "ад - это другие", чтобы этот обыкновенный ад не стал очередным развлечением - пикантным "реалити-шоу" - для любопытных, чтобы уничтожить дистанцию между "задрипанными" персонажами и "благополучными" зрителями, Мудиссон решительно исключил самую возможность интеллектуальных, художественных манипуляций и уловок, какие провоцируются столь щекотливыми сюжетами.

Весь экзистенциальный - без смягчающей литературной ауры, без щадящего подтекста - ужас, с каким свыклись и к которому пристрастились герои Мудиссона, их одномерный, чреватый вспышками насилия быт он воспроизвел в стилистике домашнего, непрофессионального видео (или - настоящего порно): на неуютных резких крупных планах, в сыроватом документальном приближении. Плюс в режиме реального времени, гарантирующем зрительское присутствие. Но до банальных порнографических подробностей Мудиссон не опустился. Зато он вмонтировал в фильм документальные кадры хирургических операций над гениталиями. И закрыл пластырем лица эпизодических персонажей - рядовых шведов, а также этикетки товаров, которыми те пользуются. А половые акты сымитировал с помощью кукол Барби и Кена.

В ролях

Бьорн Алмрот
Санна Брединг
Торстен Флинк
Горан Марьянович
Режиссер Лукас Мудиссон
Сценарист Лукас Мудиссон
Композитор Йеспер Курландски
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Швеция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 22 ноября 2005
Премьера в мире 10 сентября 2004
8 апреля 2005 США
Сборы в мире $3 784
Производство Memfis Film, Film i Väst, Nordisk Film
Другие названия
Ett hål i mitt hjärta, A Hole in My Heart, 獸性鬥室, Dziura w sercu, Ein Loch in meinem Herzen, Et hul i mit hjerte, Lyukat ütsz a szívembe, Reikä sydämessäni, Rupa u mom srcu, Soorakhy Dar Ghalbam, Um Vazio em Meu Coração, Un hombre sin sentimientos, Un hueco en mi corazón, Untitled Lukas Moodysson Project, Yüreğimde bir delik, Дыра в моем сердце

4.4 IMDb
