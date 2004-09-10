В центре этого фильма - съемки любительского порно. Его снимают и в нем снимаются два приятеля. Женскую роль добровольно и послушно исполняет девушка, не прошедшая кастинг в другой "проект" - "Большой брат". Действие замкнуто в малогабаритной квартире, она принадлежит одному из героев. Там проживает и его сын-подросток. От происходящего за стенкой он спасается тяжелой музыкой, а свою ненависть компенсирует с помощью воображения, представляя, как убивает отца.

Чтобы отменить комфортное клише "ад - это другие", чтобы этот обыкновенный ад не стал очередным развлечением - пикантным "реалити-шоу" - для любопытных, чтобы уничтожить дистанцию между "задрипанными" персонажами и "благополучными" зрителями, Мудиссон решительно исключил самую возможность интеллектуальных, художественных манипуляций и уловок, какие провоцируются столь щекотливыми сюжетами.

Весь экзистенциальный - без смягчающей литературной ауры, без щадящего подтекста - ужас, с каким свыклись и к которому пристрастились герои Мудиссона, их одномерный, чреватый вспышками насилия быт он воспроизвел в стилистике домашнего, непрофессионального видео (или - настоящего порно): на неуютных резких крупных планах, в сыроватом документальном приближении. Плюс в режиме реального времени, гарантирующем зрительское присутствие. Но до банальных порнографических подробностей Мудиссон не опустился. Зато он вмонтировал в фильм документальные кадры хирургических операций над гениталиями. И закрыл пластырем лица эпизодических персонажей - рядовых шведов, а также этикетки товаров, которыми те пользуются. А половые акты сымитировал с помощью кукол Барби и Кена.