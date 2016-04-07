Стойкий, 2016

Военная операция в Афганистане 2009-го дорого обошлась датскому контрактнику Томасу: взрыв пластиковой и оттого недоступной обычным металлоискателям мины не дал Томасу дослушать анекдот товарища и лишил обеих ног. Он не отчаивается, тренируется до кровавого пота и даже не оставляет надежд вернуться на воинскую службу, однако физическое увечье слишком серьезно, а боль – слишком сильна. В реабилитационном центре Томас знакомится с балериной Софи, ухаживающей за больной родственницей. Хрупкая, нежная танцовщица – чем она может помочь искалеченному солдату? Но именно эта встреча меняет жизнь – и только к лучшему...