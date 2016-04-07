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Стойкий Стойкий
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De standhaftige

Стойкий, 2016

2016 / Дания / Швеция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Военная операция в Афганистане 2009-го дорого обошлась датскому контрактнику Томасу: взрыв пластиковой и оттого недоступной обычным металлоискателям мины не дал Томасу дослушать анекдот товарища и лишил обеих ног. Он не отчаивается, тренируется до кровавого пота и даже не оставляет надежд вернуться на воинскую службу, однако физическое увечье слишком серьезно, а боль – слишком сильна. В реабилитационном центре Томас знакомится с балериной Софи, ухаживающей за больной родственницей. Хрупкая, нежная танцовщица – чем она может помочь искалеченному солдату? Но именно эта встреча меняет жизнь – и только к лучшему...

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 7 апреля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Лиза Олин
В ролях
Миккель Боэ Фёльсгор
Миккель Боэ Фёльсгор
Сесиль Лассен
Карен-Лиза Мюнстер
Силья Эриксен Йенсен
Мортен Хольст
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стойкий 1 постер
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Итоги фестиваля West Wind В октябре 2016 года прошел очередной фестиваль West Wind, организуемый компанией European Film Promotion и Арт-объединением CoolConnections (петербургской площадкой стал Кино&Театр в
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31 октября 2016 12:36
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