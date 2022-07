Distant Sky: Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen, 2017

14 апреля 2018 года на экранах по всей стране выйдет уникальное шоу «Distant Sky — Nick Cave & The Bad Seeds Live». Российским зрителям представится уникальная возможность увидеть необыкновенный и триумфальный концерт Nick Cave & The Bad Seeds, снятый на «Ройал Арене» в Копенгагене в октябре 2017 года. Исполнив изысканные композиции с их последнего альбома «Skeleton Tree» (2016) и легендарные треки ранних лет, коллектив вызвал восхищение у преданных поклонников и музыкальных критиков. Концерт в Копенгагене стал самым запоминающимся и проникновенным выступлением Nick Cave & The Bad Seeds в рамках их последнего мирового турне 2017 года по главным городам Австралии, США и Европы. Режиссером шоу выступил Дэвид Барнард, ранее снимавший для кино и ТВ выступления Radiohead, Red Hot Chili Peppers, New Order, Pet Shop Boys, Eurythmics, Бьорк, Элиса Купера. «Distant Sky — Nick Cave & The Bad Seeds Live» получил высочайшие оценки в мировой прессе. The Telegraph, The Guardian, The Independent поставили шоу пять звезд, отметив уникальный талант австралийцев и незабываемую атмосферу концерта, вдохновляющего подлинной музыкальностью и глубокой лиричностью. Ник Кейв — мультиинструменталист, писатель, поэт и композитор, которого ставят в один ряд с Леонардом Коэном. Двигаясь от максималистского нойз-рока в сторону зрелых блюзовых баллад, музыканту удавалось сохранить присущий только ему стиль, отсылающий к темам близкой смерти и трагичной любви в духе Набокова и Достоевского. Творчество Ника Кейва находится на стыке музыки и литературы, что придает коллективу Nick Cave & the Bad Seeds черты редкой для рок-музыки неповторимости. Их дебютный альбом «From Her to Eternity» 1984 года встретил теплый прием у критиков, оценивших нестандартный подход к пост-панку, что вдохновило музыкантов на дальнейшие эксперименты. С каждым последующим альбомом коллектив открывал для себя новые горизонты, обращаясь к жанрам вроде готик-рока, блюза и кабаре. В начале 1990-х музыкантам удается войти в период своего наивысшего успеха. В это десятилетие Nick Cave & the Bad Seeds выпустили четыре альбома, включая «Murder Ballads», изобилующий разноплановыми композициями и дуэтами с приглашенными артистами, в том числе с Кайли Миноуг в треке «Where The Wild Roses Grow».