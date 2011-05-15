Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Игра
Постер фильма Игра
Постер фильма Игра
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Игра

Игра

Play 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

Фильм-участник программы "Двухнедельник режиссеров" в рамках МКФ в Каннах-2011 Гран-при на МКФ 2-in-1 2011

Play — это проницательное наблюдение, основанное на реальных случаях травли подростками друг друга. В центре Гетеборга группа мальчишек от 12 до 14 лет с 2006-го по 2008-й год совершила около 40 ограблений других детей. Для этого ворами применялась тщательно продуманная схема под названием "трюк с братом", основанная скорее на продвинутой ролевой игре и бандитских понятиях, нежели на физическом насилии.

Игра - трейлер
Игра  трейлер
Страна Швеция / Франция / Дания
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 1 ноября 2021
Премьера в мире 15 мая 2011
Дата выхода
24 января 2013 Германия
11 ноября 2011 Швеция
Сборы в мире $103 990
Производство Coproduction Office, Coproduction Office, Film i Väst
Другие названия
Play, Hra, Igra, Gra, Mäng, Play - Gyerekjáték?, Play - Nur ein Spiel, Το παιχνίδι, Игра, プレイ, 儿戏, 游戏
Режиссер
Рубен Эстлунд
Рубен Эстлунд
В ролях
Анас Абдирахман
Себастиан Бликерт
Янник Диаките
Себастиан Хегмар
Абдиазиз Хилоуле
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Игра
Треугольник печали 6.8
Треугольник печали (2022)
Квадрат 7.3
Квадрат (2017)
Форс-мажор 6.3
Форс-мажор (2014)
Гитара-монголоид 6.1
Гитара-монголоид (2004)
Добровольно-принудительно 7.2
Добровольно-принудительно (2008)
Всем зрелищам зрелище 7.2
Всем зрелищам зрелище (2015)
Встреча выпускников 6.9
Встреча выпускников (2013)
Автобиографическая сцена номер 6882 5.4
Автобиографическая сцена номер 6882 (2005)

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Игра - трейлер
Игра Трейлер
Игра - трейлер с русскими субтитрами
Игра Трейлер с русскими субтитрами
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше