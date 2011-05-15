Play — это проницательное наблюдение, основанное на реальных случаях травли подростками друг друга. В центре Гетеборга группа мальчишек от 12 до 14 лет с 2006-го по 2008-й год совершила около 40 ограблений других детей. Для этого ворами применялась тщательно продуманная схема под названием "трюк с братом", основанная скорее на продвинутой ролевой игре и бандитских понятиях, нежели на физическом насилии.