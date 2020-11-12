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6.8
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Тайна Хилл-Парка
6.8
Тайна Хилл-Парка
, 1923
Nedbrudte nerver
Дания / комедия, детектив / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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6.8
В ролях
Горм Шмидт
Erik Brand - Police Reporter
Ольга Беляева
Ааге Бендиксен
Parcel delivery man on stairs
Питер Нилсен
Sparre
Olga Belajeff
Ms. Grethe Sparre
Фредерик Якобсен
Editor
August Lorentzen
Egill Rostrup
Heger
Андрес Вильгельм Сандберг
Film Director
Frantz Stybe
A gentleman
Frantz Stybe
A gentleman
Charles Wilken
Jacobæus
Режиссер
Андрес Вильгельм Сандберг
Сценарист
Laurids Skands
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Дания
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
1923
Премьера в мире
25 февраля 1923
Дата выхода
25 февраля 1923
Дания
Производство
Nordisk Film
Другие названия
Nedbrudte nerver, Разбитые нервы, Hermoromahduksen partaalla, The Hill Park Mystery, Monsieur a ses nerfs
Еще
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
12
голосов
6.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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