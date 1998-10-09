Альберт, 2015

Жизнь в маленьком городке под названием КеллиВиль шла своим чередом, пока на свет не появился его новый житель, озорной мальчишка Альберт. В глазах соседей он с самых пеленок был сущим наказанием – ведь именно по вине Альберта город лишился главной своей достопримечательности, памятника знаменитому пилоту Леопольду. С тех пор местные жители стараются обходить рыжего и конопатого сорванца стороной. Только родители мальчика и его лучший друг Эгон знают, какой добрый и храбрый он на самом деле. Альберт мечтает стать известным пилотом – как Леопольд, статую которого он разрушил когда-то в младенчестве – и прославить КеллиВиль на весь мир. А пока он в компании Эгона отправляется в путешествие по реке, полное опасностей и приключений…
Чересчур энергичные дети нередко становятся головной болью для окружающих: спросите об этом жителей крошечного городка КеллиВиль, которым выпала участь тяжелого соседства с непоседой Альбертом. Но им стоило учесть, что энергичные дети зачастую становятся и предметом для гордости. С самого младенчества одаренный мальчик Альберт оставался в глазах земляков местным стихийным бедствием. Не успел он сказать первое слово, как уже умудрился навести беспорядок на городских улицах и разрушить единственную достопримечательность – памятник в честь пилота Леопольда. Шли годы, а жители КеллиВиля так и не простили конопатому мальчишке его давнюю выходку. Только родители да лучший друг Эгон способны оценить его смекалку и проворство, но Альберт хочет расширить круг своих почитателей – он намерен стать новым знаменитым воздухоплавателем и гордостью родного города! Решив непременно раздобыть аэростат, Альберт сбегает из дома и, прихватив с собой спящего Эгона, отправляется в незабываемое путешествие за мечтой.