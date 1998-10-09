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Альберт Альберт
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Albert

Альберт, 2015

2015 / Дания
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнь в маленьком городке под названием КеллиВиль шла своим чередом, пока на свет не появился его новый житель, озорной мальчишка Альберт. В глазах соседей он с самых пеленок был сущим наказанием – ведь именно по вине Альберта город лишился главной своей достопримечательности, памятника знаменитому пилоту Леопольду. С тех пор местные жители стараются обходить рыжего и конопатого сорванца стороной. Только родители мальчика и его лучший друг Эгон знают, какой добрый и храбрый он на самом деле. Альберт мечтает стать известным пилотом – как Леопольд, статую которого он разрушил когда-то в младенчестве – и прославить КеллиВиль на весь мир. А пока он в компании Эгона отправляется в путешествие по реке, полное опасностей и приключений…

  • Мультфильм получил три номинации на национальную датскую кинопремию “Роберт” – “Приз зрительских симпатий”, “Лучший детский / молодежный фильм” и “Лучший адаптированный сценарий”. 
  • Карстен Килерих стал не только режиссером, но и сценаристом “Альберта”. Среди других его работ – такие мультфильмы, как “Гадкий утенок и я” (2006), “Маленький вампир” (2017), “Ковер-самолет” (2018). 
  • Кассовые сборы мультфильма составили 1 794 574 доллара США.

Чересчур энергичные дети нередко становятся головной болью для окружающих: спросите об этом жителей крошечного городка КеллиВиль, которым выпала участь тяжелого соседства с непоседой Альбертом. Но им стоило учесть, что энергичные дети зачастую становятся и предметом для гордости. С самого младенчества одаренный мальчик Альберт оставался в глазах земляков местным стихийным бедствием. Не успел он сказать первое слово, как уже умудрился навести беспорядок на городских улицах и разрушить единственную достопримечательность – памятник в честь пилота Леопольда. Шли годы, а жители КеллиВиля так и не простили конопатому мальчишке его давнюю выходку. Только родители да лучший друг Эгон способны оценить его смекалку и проворство, но Альберт хочет расширить круг своих почитателей – он намерен стать новым знаменитым воздухоплавателем и гордостью родного города! Решив непременно раздобыть аэростат, Альберт сбегает из дома и, прихватив с собой спящего Эгона, отправляется в незабываемое путешествие за мечтой. 

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 9 октября 1998
Возраст 6+
Режиссер
Карстен Килерих
Карстен Килерих
В ролях
Томас Бо Ларсен
Томас Бо Ларсен
Ларс Ранте
Курт Равн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Альберт 1 постер
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Альберт
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