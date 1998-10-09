Альберт, 2015

Жизнь в маленьком городке под названием КеллиВиль шла своим чередом, пока на свет не появился его новый житель, озорной мальчишка Альберт. В глазах соседей он с самых пеленок был сущим наказанием – ведь именно по вине Альберта город лишился главной своей достопримечательности, памятника знаменитому пилоту Леопольду. С тех пор местные жители стараются обходить рыжего и конопатого сорванца стороной. Только родители мальчика и его лучший друг Эгон знают, какой добрый и храбрый он на самом деле. Альберт мечтает стать известным пилотом – как Леопольд, статую которого он разрушил когда-то в младенчестве – и прославить КеллиВиль на весь мир. А пока он в компании Эгона отправляется в путешествие по реке, полное опасностей и приключений…