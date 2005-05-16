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Мандерлей Мандерлей
Киноафиша Фильмы Мандерлей
Manderlay

Мандерлей, 2005

2005 / Дания / Швеция / Нидерланды / Франция / Германия / Великобритания
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

После того как банда гангстера Маллигана, спасаясь бегством от правосудия, находит укрытие в Алабаме, его избалованная и наивная дочь Грейс отказывается ехать дальше после того, как они проезжают мимо хлопковой плантации Мандерлей, на которой до сих пор действует рабство. Она оставляет себе половину отцовских головорезов в качестве охраны, чтобы заставить наследников умирающей владелицы плантации освободить рабов, но они оказываются тупыми, эгоистичными и не желают свободы. К тому времени, как возвращается отец, личность Грейс полностью меняется…

  • Когда продюсер Вибеке Винделов поехала в США для выбора актеров, она узнала, что Дэнни Гловер заинтересован в проекте. После долгого разговора Гловер попросил у нее копию «Догвилля», а в 6 утра позвонил и сказал, что она должна приехать, потому что батарея плеера разрядилась за двадцать минут до окончания фильма. 
  • Это второй фильм из трилогии Триера под названием «США – страна возможностей». Две другие части – «Догвилль» и «Уэзингтон», который еще был снят. 
  • Джон С. Рейли был подписан на роль доктора Гектора, но во время постановки его заменил Желько Иванек. Во время съемок был казнен осел, и это побудило Рейли уйти с площадки. Позже Триер вырезал эту сцену из фильма, чтобы не отвлекать людей от основного содержания и смысла картины.

Вторая часть "американской" трилогии Ларса фон Триера, начатой "Догвиллем".

Через два месяца после описанных в "Догвилле" событий, Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад.

Ларс фон Триер о своем фильме: "Я ожидаю, что мой фильм объединит ку-клукс-клан и цветных, потому что и те, и другие захотят после этого меня убить".

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 8 сентября 2005
Премьера в мире 16 мая 2005
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
В ролях
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Исаак Де Банколе
Исаак Де Банколе
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Шеррелл Мерфи-Рамос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мандерлей 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Миха 2 апреля 2015, 12:51
Да, с точки зрения постановки сцена напоминает Догвилль. Кажется даже музыка скопирована из предыдущего фильма.
Все хорошо. И мораль вроде как… Читать дальше…
э 2 апреля 2015, 12:51
привет
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