Мандерлей, 2005

После того как банда гангстера Маллигана, спасаясь бегством от правосудия, находит укрытие в Алабаме, его избалованная и наивная дочь Грейс отказывается ехать дальше после того, как они проезжают мимо хлопковой плантации Мандерлей, на которой до сих пор действует рабство. Она оставляет себе половину отцовских головорезов в качестве охраны, чтобы заставить наследников умирающей владелицы плантации освободить рабов, но они оказываются тупыми, эгоистичными и не желают свободы. К тому времени, как возвращается отец, личность Грейс полностью меняется…
Вторая часть "американской" трилогии Ларса фон Триера, начатой "Догвиллем".
Через два месяца после описанных в "Догвилле" событий, Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад.
Ларс фон Триер о своем фильме: "Я ожидаю, что мой фильм объединит ку-клукс-клан и цветных, потому что и те, и другие захотят после этого меня убить".
Все хорошо. И мораль вроде как… Читать дальше…