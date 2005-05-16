Мандерлей, 2005

Вторая часть "американской" трилогии Ларса фон Триера, начатой "Догвиллем".

Через два месяца после описанных в "Догвилле" событий, Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад.

Ларс фон Триер о своем фильме: "Я ожидаю, что мой фильм объединит ку-клукс-клан и цветных, потому что и те, и другие захотят после этого меня убить".