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Blekingegadebanden

Невидимая ячейка, 2009

2009 / Дания
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Подлинная история группировки молодых радикалов 70-х годов, которые начали свою деятельность как обычные политические активисты, но вскоре оказались вовлеченными в разветвленную структуру, функционировавшую как на официальном, так и на незаконном уровнях. В поисках денег для осуществления задания под кодовым названием "Палестинец" члены группировки перешли не только грань закона, морали, но и присвоили себе право лишать жизни людей. Группировка была разоблачена лишь в 1989 году после 15 лет крупнейших в истории Дании грабежей и убийств.
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 20 марта 2009
Режиссер
Андерс Райс-Хансен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Невидимая ячейка 1 постер
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