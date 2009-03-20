Невидимая ячейка, 2009

Подлинная история группировки молодых радикалов 70-х годов, которые начали свою деятельность как обычные политические активисты, но вскоре оказались вовлеченными в разветвленную структуру, функционировавшую как на официальном, так и на незаконном уровнях. В поисках денег для осуществления задания под кодовым названием "Палестинец" члены группировки перешли не только грань закона, морали, но и присвоили себе право лишать жизни людей. Группировка была разоблачена лишь в 1989 году после 15 лет крупнейших в истории Дании грабежей и убийств.

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