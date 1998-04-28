Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Идиоты Идиоты
Киноафиша Фильмы Идиоты
Idioterne

Идиоты, 1998

1998 / Дания
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Группа молодых людей решает отреагировать на общественный культ потребления совместным проживанием в сообществе «идиотов». Основным их занятием становится выход в мир «нормальных» людей, среди которых они притворяются умственно отсталыми. Герои пользуются этими ситуациями, чтобы создавать анархию везде, куда бы они ни пошли, и пытаются всеми возможными способами вызывать у людей раздражение, беспокойство, смех, шок или хоть какое-нибудь чувство. Однажды герои вербуют новую заблудшую душу и знакомят ее со своим лидером, явно страдающим от мании величия. Они еще не знают, что героиня переживает страшное горе…

  • Сценарий фильма был написан всего за четыре дня как иллюстрация манифеста Ларса фон Триера «Догма-95», участники которого обязались не использовать на съемках дорогое оборудование, декорации или мнимое действие, чтобы вернуть в кино жизнь. 
  • Это второй фильм трилогии Ларса фон Триера «Золотое сердце», в котором наивные героини искупают грехи окружающих своими страданиями. Другими частями трилогии являются фильмы «Рассекая волны» и «Танцующая в темноте».
  • Известного британского критика Марка Кермода выгнали с показа фильма на Каннском кинофестивале за то, что во время просмотра он громко выкрикивал: «Это дерьмо!»

«Идиоты» Ларса фон Триера — второй фильм нашумевшего датского проекта «ДОГМА-95», центрального события европейского кинематографа конца века.
Говорят, что внутри каждого человека прячется маленький идиот. По крайней мере, так считает группа молодых людей, живущих веселой коммуной в шикарном, но абсолютно пустом загородном доме. Чтобы праздное существование не казалось скучным, члены компании выпускают своих скрытых идиотов наружу, притворяясь душевнобольными. Они со знанием дела изображают даунов в различных общественных местах, смущая окружающих людей до беспредельности. Ведь идиоту можно всё: крушить сервизы в ресторане, совершать увлекательные экскурсии в женскую душевую нагишом и даже заниматься групповым сексом со своими соратниками по «идиотизму». Но приходит день, когда игра перестает быть расслабляющей и забавной…

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 28 апреля 1998
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $2 500 000
Режиссер
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
В ролях
Йенс Альбинус
Троэльс Либи
Николай Ли Каас
Николай Ли Каас
Луиз Мириц
Хенрик Прип
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Идиоты
Нимфоманка: Часть 2
Нимфоманка: Часть 2 (2014)
6.4166665
Нимфоманка: Часть 1
Нимфоманка: Часть 1 (2013)
6.76
Самая одинокая планета
Самая одинокая планета (2011)
5.9
Меланхолия
Меланхолия (2010)
7.409091
Антихрист
Антихрист (2009)
7.392157
Выпускники
Выпускники (2008)
7.230769
Самый главный босс
Самый главный босс (2006)
5
Мандерлей
Мандерлей (2005)
5.6
Пять препятствий
Пять препятствий (2003)
5.090909
Догвилль
Догвилль (2003)
7.275862
Танцующая в темноте
Танцующая в темноте (2000)
6.733333
Последняя песнь Мифуне
Последняя песнь Мифуне (1999)
7.1
Постер фильма Идиоты 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Идиоты смотреть онлайн

Идиоты

Похожие фильмы онлайн

Нимфоманка: Часть 2
 
Нимфоманка: Часть 1
 
Меланхолия
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше