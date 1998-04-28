Идиоты, 1998

Группа молодых людей решает отреагировать на общественный культ потребления совместным проживанием в сообществе «идиотов». Основным их занятием становится выход в мир «нормальных» людей, среди которых они притворяются умственно отсталыми. Герои пользуются этими ситуациями, чтобы создавать анархию везде, куда бы они ни пошли, и пытаются всеми возможными способами вызывать у людей раздражение, беспокойство, смех, шок или хоть какое-нибудь чувство. Однажды герои вербуют новую заблудшую душу и знакомят ее со своим лидером, явно страдающим от мании величия. Они еще не знают, что героиня переживает страшное горе…