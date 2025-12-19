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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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7.2
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My Eternal Summer
7.2
My Eternal Summer
, 2024
Min evige sommer
Дания / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.2
В ролях
Kaya Toft Loholt
Fanny
Мария Россинг
Karin
Андерс Мосслинг
Johan
Jasper Kruse Svabo
Jamie
Mika Hyllekvist Nielsen
Christina
Лоне Родбро
Elisa
Фредрик Штенберг Дитлев-Симонсен
Аугуст Картер
Maja Osmani Winther
Nanna
Frederik Emil Mathiasen
Joakim
Githa Lehrmann
Lotte
Lea Rønne
Lotte's daughter
Режиссер
Sylvia Le Fanu
Сценарист
Mads Lind Knudsen
,
Sylvia Le Fanu
Композитор
Patricio Fraile
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Дания
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2024
Бюджет
9 000 000 DKK
Производство
Adomeit Film
Другие названия
Min evige sommer, My Eternal Summer
Еще
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Обновлено 19 декабря 2025
Отзывы о фильме
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