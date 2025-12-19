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Постер фильма My Eternal Summer
7.2
Киноафиша Фильмы My Eternal Summer
7.2

My Eternal Summer

, 2024
Min evige sommer
Дания / драма / 18+
Постер фильма My Eternal Summer
7.2

В ролях

Kaya Toft Loholt
Fanny
Мария Россинг
Karin
Андерс Мосслинг
Андерс Мосслинг
Johan
Jasper Kruse Svabo
Jamie
Mika Hyllekvist Nielsen
Christina
Лоне Родбро
Elisa
Фредрик Штенберг Дитлев-Симонсен
Аугуст Картер
Maja Osmani Winther
Nanna
Frederik Emil Mathiasen
Joakim
Githa Lehrmann
Lotte
Lea Rønne
Lotte's daughter
Режиссер Sylvia Le Fanu
Сценарист Mads Lind Knudsen, Sylvia Le Fanu
Композитор Patricio Fraile
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024
Бюджет 9 000 000 DKK
Производство Adomeit Film
Другие названия
Min evige sommer, My Eternal Summer

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 19 декабря 2025

Отзывы о фильме

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