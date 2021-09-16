Другие названия

Margrete den første, Margrete: Queen of the North, Die Königin des Nordens, Margrete - Rainha do Norte, Az észak királynője, Drottning Margareta, Margareeta: Pohjolan kuningatar, Margherita, regina del Nord, Margrét fyrsta, Margrete - Queen of the North, Margrete, Põhjamaade kuninganna, Margrete, reina del norte, Margrete: Reina del Norte, Margrete: Reine du Nord, Маргарита - королева Севера, 玛格丽特一世, SCA'21: Margarita – Šiaurės karalienė, Margrete den foerste, Małgorzata I: Królowa Północy

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