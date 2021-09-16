Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Маргарита — королева Севера
6.6
Киноафиша Фильмы Маргарита — королева Севера
6.6

Маргарита — королева Севера

, 2021
Margrete den første
Дания, Норвегия, Польша, Швеция / биография, драма, исторический / 18+
Постер фильма Маргарита — королева Севера
6.6

О фильме

1402 год. Королева Маргарита правит Швецией, Норвегией и Данией через своего приемного сына Эрика и надеется организовать его брак с английской принцессой.

В ролях

Трине Дюрхольм
Трине Дюрхольм
Margrete
Сёрен Маллинг
Peder
Мортен Хи Андерсен
Erik
Якоб Офтебро
Якоб Офтебро
Man from Graudenz
Томас В. Габриэльссон
Томас В. Габриэльссон
Jens Due
Бьёрн Флоберг
Бьёрн Флоберг
Asle Jonsson
Магнус Креппер
Магнус Креппер
Johan Sparre
Агнес Вестерлунд Разе
Astrid
Саймон Дж. Бергер
Саймон Дж. Бергер
Jacob Nilsson
Лайнес Нильссон
Roar
Режиссер Шарлотта Зилинг
Сценарист Шарлотта Зилинг, Еспер Финк, Майя Илсё, Ларс Бредо Рабек
Композитор Йон Экстранд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Норвегия / Польша / Швеция
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 16 сентября 2021
Премьера в мире 16 сентября 2021
Дата выхода
24 ноября 2022 Австралия MA15+
13 января 2022 Венгрия 16
30 декабря 2021 Германия 12
16 сентября 2021 Дания 11
7 января 2022 Литва N-16
15 октября 2021 Норвегия 12
10 февраля 2022 Чехия
3 декабря 2021 Швеция 11
Сборы в мире $252 152
Производство SF Studios, Filmkameratene, Truenorth Productions
Другие названия
Margrete den første, Margrete: Queen of the North, Die Königin des Nordens, Margrete - Rainha do Norte, Az észak királynője, Drottning Margareta, Margareeta: Pohjolan kuningatar, Margherita, regina del Nord, Margrét fyrsta, Margrete - Queen of the North, Margrete, Põhjamaade kuninganna, Margrete, reina del norte, Margrete: Reina del Norte, Margrete: Reine du Nord, Маргарита - королева Севера, 玛格丽特一世, SCA'21: Margarita – Šiaurės karalienė, Margrete den foerste, Małgorzata I: Królowa Północy

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 2 декабря 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Маргарита — королева Севера

Мистериум: Эффект Марко
Мистериум: Эффект Марко криминал, триллер
2021, Дания / Германия
5.0
Вкус жизни
Вкус жизни драма, мелодрама
2021, Дания / Швеция
6.0
Наш человек в Америке
Наш человек в Америке драма, биография
2020, Дания
6.0
Эрна на войне
Эрна на войне военный, драма
2020, Дания / Эстония / Бельгия
6.0
Шпионка
Шпионка триллер, драма, военный
2019, Норвегия
6.0
Мастер
Мастер драма
2017, Дания
6.0
Пробуждающая совесть
Пробуждающая совесть приключения, драма, фэнтези
2015, Дания / Норвегия / Чехия / Исландия
6.0
Золотой берег мелодрама, драма
2015, Дания / Швеция / Гана
5.0
Жена художника
Жена художника биография, драма
2011, Дания
6.0
Еврей Зюсс
Еврей Зюсс биография, драма, военный
2010, Германия / Австрия
6.0
Об этом не знает никто
Об этом не знает никто триллер
2008, Дания / Швеция
6.0
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Забудьте про капризные яблони – умные дачники возвращают фрукт из 80-х: можно посадить уже в сентябре
Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну
Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
Не мог уснуть, пока не досмотрел забытый детектив с Васильевым и Шагиным — «полюбил сильнее, чем “Невского”»
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
«Положь птичку!», а тест возьмите: только для знатоков «Берегись автомобиля» — продолжите 6 цитат без ошибок
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
Вместо Билли Боба Торнтона — Антон Васильев: в России сняли свой «Лэндмен» — нефть и кровь будут литься рекой
Еще одна деталь в «Шрэке 5» изменится кардинально — и дело не только во внешности героев
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше