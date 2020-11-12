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Постер фильма День гнева
8.1
Киноафиша Фильмы День гнева
8.1

День гнева

, 1943
Vredens dag
Дания / драма / 18+
Постер фильма День гнева
8.1

О фильме

1623 год. В маленькой датской общине показательные процессы над ведьмами поставлены на поток. Женщин, обвиненных в колдовстве, сжигают на костре; процессами руководит преподобный Абсолон Педерссен. Суровая воля пастора лишь однажды дала сбой — когда он пощадил и спас от огня мать своей второй жены, молодой Анны Педерстоттер. Теперь же пастора шантажирует приговоренная к смерти Марта Херлофа — если он не спасет ее, она грозит выдать тайну Абсолона. А жене пастора словно дела нет — она влюблена в его сына Мартина, и близок час, когда тихая, неприметная Анна поднимет бунт против мужа и безжалостной свекрови…

В ролях

Керстен Андресен
Сигурд Берг
Харольд Хольст
Альберт Хёэберг
The Bishop
Эмануэл Ёргенсон
Thorkild Roose
Rev. Absalon Pederssøn
Лизбет Мовин
Anne Pedersdotter (Absalon's second wife)
Сигрид Нейендам
Merete (Absalon's mother)
Sophie Knudsen
Пребен Лердорф Рай
Martin (Absalon's son from first marriage)
Режиссер Карл Теодор Дрейер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1943
Премьера в мире 13 сентября 1943
Дата выхода
2 октября 2025 Греция
13 сентября 1943 Дания
10 октября 1958 Италия T
2 октября 1944 Норвегия
24 апреля 1948 США
17 января 1947 Финляндия
16 апреля 1947 Франция
2 февраля 1948 Швеция
Производство Palladium
Другие названия
Vredens dag, Day of Wrath, Dies irae, A harag napja, Dan gnjeva, De dag des oordeels, Dia de Cólera, Dias de Ira, Dzień gniewu, El día de la ira, Gazap Günü, Jour de colère, Meres orgis, Tag der Rache, Vihan päivä, День гнева, День гніву, Денят на гнева, 怒りの日, Ngày Thịnh Nộ, 분노의 날, Ημέρες Οργής, 愤怒的日子

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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