1623 год. В маленькой датской общине показательные процессы над ведьмами поставлены на поток. Женщин, обвиненных в колдовстве, сжигают на костре; процессами руководит преподобный Абсолон Педерссен. Суровая воля пастора лишь однажды дала сбой — когда он пощадил и спас от огня мать своей второй жены, молодой Анны Педерстоттер. Теперь же пастора шантажирует приговоренная к смерти Марта Херлофа — если он не спасет ее, она грозит выдать тайну Абсолона. А жене пастора словно дела нет — она влюблена в его сына Мартина, и близок час, когда тихая, неприметная Анна поднимет бунт против мужа и безжалостной свекрови…

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