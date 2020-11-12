1623 год. В маленькой датской общине показательные процессы над ведьмами поставлены на поток. Женщин, обвиненных в колдовстве, сжигают на костре; процессами руководит преподобный Абсолон Педерссен. Суровая воля пастора лишь однажды дала сбой — когда он пощадил и спас от огня мать своей второй жены, молодой Анны Педерстоттер. Теперь же пастора шантажирует приговоренная к смерти Марта Херлофа — если он не спасет ее, она грозит выдать тайну Абсолона. А жене пастора словно дела нет — она влюблена в его сына Мартина, и близок час, когда тихая, неприметная Анна поднимет бунт против мужа и безжалостной свекрови…
Vredens dag, Day of Wrath, Dies irae, A harag napja, Dan gnjeva, De dag des oordeels, Dia de Cólera, Dias de Ira, Dzień gniewu, El día de la ira, Gazap Günü, Jour de colère, Meres orgis, Tag der Rache, Vihan päivä, День гнева, День гніву, Денят на гнева, 怒りの日, Ngày Thịnh Nộ, 분노의 날, Ημέρες Οργής, 愤怒的日子
Рейтинг фильма
8.1
Оцените10 голосов
8IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Цитаты
Anne PedersdotterЯ вижу сквозь слёзы, но никто не приходит их вытереть.
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