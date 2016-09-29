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Выбор короля
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Kongens nei

Выбор короля, 2016

2016 / Норвегия / Дания / Швеция
7.1 Оцените
15 голосов
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О фильме

История трех напряженных дней в апреле 1940 года, когда немецкие оккупанты поставили норвежскому королю немыслимый ультиматум: капитуляция или смерть. Королевская семья вынуждена бежать, а за ними по пятам следуют немецкие самолеты и армия. Семья решает разделиться, не зная, увидятся ли они когда-нибудь вновь. Кронпринцесса Марта отправляется с детьми в Швецию, а король Хокон и кронпринц Улав остаются в Норвегии, чтобы продолжать борьбу. После трех дней отчаянного бегства король Хокон принимает окончательное решение. Он отказывается капитулировать, даже если это будет стоить жизни ему самому, его семье и тысячам ни в чем неповинных норвежцев.

7.1 Оцените
15 голосов
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 27 декабря 2016
Премьера в мире 29 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Эрик Поппе
В ролях
Еспер Кристенсен
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Карл Маркович
Карл Маркович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Выбор короля 2 постера
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