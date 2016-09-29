Выбор короля, 2016

История трех напряженных дней в апреле 1940 года, когда немецкие оккупанты поставили норвежскому королю немыслимый ультиматум: капитуляция или смерть. Королевская семья вынуждена бежать, а за ними по пятам следуют немецкие самолеты и армия. Семья решает разделиться, не зная, увидятся ли они когда-нибудь вновь. Кронпринцесса Марта отправляется с детьми в Швецию, а король Хокон и кронпринц Улав остаются в Норвегии, чтобы продолжать борьбу. После трех дней отчаянного бегства король Хокон принимает окончательное решение. Он отказывается капитулировать, даже если это будет стоить жизни ему самому, его семье и тысячам ни в чем неповинных норвежцев.