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Blood in the Mobile

Кровь на твоем мобильнике, 2010

2010 / Дания / Германия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Каждый раз, покупая мобильник, мы, возможно, финансируем войну. Как утверждают создатели фильма, об этом не догадываются простые пользователи, но прекрасно осведомлены ведущие европейские корпорации. Конго считается одним из богатейших государств планеты. Население же — замыкает список бедности. Есть в Конго даже такое пожелание врагу: «чтоб тебе жить в золоте»…

Мы все пользуемся мобильными телефонами. Их продается до полумиллиарда в год, и в каждом использован колумбо-танталит, получаемый из колтановой руды, а 80% мировых залежей колтана находится как раз в Конго. И это не считая трети мировых запасов алмазов, почти половины запасов кобальта, четверти запасов урана, а также значительных нефтяных месторождений, меди, золота и серебра.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 29 ноября 2010
Возраст 18+
Постер фильма Кровь на твоем мобильнике 1 постер
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