Вышел в тот же год, что и фильм Illumination Гадкий я 4 (2024); по совпадению, в обоих фильмах музыку написал Фаррелл Уильямс, а их распространяют студии, принадлежащие Comcast (Universal Pictures и Focus Features, соответственно). Кроме того, "Happy", из Гадкий я 2 (2013), будет использована в фильме.