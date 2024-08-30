Оповещения от Киноафиши
7.9 Рейтинг IMDb: 6.9
По кусочкам

По кусочкам

Piece by Piece 18+
О фильме

В этой автобиографии Фарелл Уильямс демонстрирует свой творческий процесс, используя Lego, и строит модели Lego, представляющие его творческое развитие. Каждая модель отражает разные этапы творческого пути.
По кусочкам - trailer 2
По кусочкам  trailer 2
Страна Дания / США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 28 октября 2024
Премьера в мире 30 августа 2024
Дата выхода
5 декабря 2024 Австралия PG
9 января 2025 Бразилия 14
8 ноября 2024 Великобритания PG
16 января 2025 Германия 0
10 октября 2024 Грузия PG
8 ноября 2024 Ирландия PG
16 января 2025 Испания 7
5 декабря 2024 Италия T
7 ноября 2024 Катар
11 октября 2024 Литва
12 декабря 2024 Мексика
7 ноября 2024 Нидерланды 6
7 ноября 2024 ОАЭ TBC
11 октября 2024 США PG
4 декабря 2024 Финляндия
20 ноября 2024 Франция
7 ноября 2024 Хорватия o.A.
17 октября 2024 Чехия
26 декабря 2024 Чили TE+7
8 января 2025 Южная Корея ALL
4 апреля 2025 Япония
Бюджет $16 000 000
Сборы в мире $10 722 792
Производство Focus Features, i am OTHER, Tremolo Productions
Другие названия
Piece by Piece, Bit för beat, Dio po dio, Kawałek po kawałku, Kockáról kockára, Parça Parça, Peça por Peça - Uma História de Pharrell Williams, Pieza por pieza, Tükkhaaval, Từng Mảnh Một, По кусочкам, Цеглинка до цеглинки, ファレル・ウィリアムス ピース・バイ・ピース, 拼出未来
Режиссер
Морган Невилл
Морган Невилл
В ролях
Фаррелл Уильямс
Фаррелл Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы про игрушки Мультфильмы про игрушки

Рейтинг мультфильма

7.9
16 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

Интересные факты

Вышел в тот же год, что и фильм Illumination Гадкий я 4 (2024); по совпадению, в обоих фильмах музыку написал Фаррелл Уильямс, а их распространяют студии, принадлежащие Comcast (Universal Pictures и Focus Features, соответственно). Кроме того, "Happy", из Гадкий я 2 (2013), будет использована в фильме.

По кусочкам - trailer 2
По кусочкам Trailer 2
По кусочкам - trailer
По кусочкам Trailer
