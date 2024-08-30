Отзывы о мультфильме
|5 декабря 2024
|Австралия
|PG
|9 января 2025
|Бразилия
|14
|8 ноября 2024
|Великобритания
|PG
|16 января 2025
|Германия
|0
|10 октября 2024
|Грузия
|PG
|8 ноября 2024
|Ирландия
|PG
|16 января 2025
|Испания
|7
|5 декабря 2024
|Италия
|T
|7 ноября 2024
|Катар
|11 октября 2024
|Литва
|12 декабря 2024
|Мексика
|7 ноября 2024
|Нидерланды
|6
|7 ноября 2024
|ОАЭ
|TBC
|11 октября 2024
|США
|PG
|4 декабря 2024
|Финляндия
|20 ноября 2024
|Франция
|7 ноября 2024
|Хорватия
|o.A.
|17 октября 2024
|Чехия
|26 декабря 2024
|Чили
|TE+7
|8 января 2025
|Южная Корея
|ALL
|4 апреля 2025
|Япония
Вышел в тот же год, что и фильм Illumination Гадкий я 4 (2024); по совпадению, в обоих фильмах музыку написал Фаррелл Уильямс, а их распространяют студии, принадлежащие Comcast (Universal Pictures и Focus Features, соответственно). Кроме того, "Happy", из Гадкий я 2 (2013), будет использована в фильме.