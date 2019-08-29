Психоз, 2019

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о выходе в прокат О фильме Частная психиатрическая клиника, где время, кажется, навсегда остановилась в условной эпохе, пронизанной вызывающей красотой и экзальтацией. Сюда по приглашению доктора Кляйн приходит работать Виктория, молодой врач, посвятившая свою строго организованную жизнь исследованию суицида. В её ведение попадает сложная пациентка Йенни: каждодневное – и еженощное – общение связывает женщин крепкими узами, открывая характер каждой с неожиданной стороны... Сюрреальный режиссёрский дебют Марие Грахтё Сёренсен, открытый венецианской «Неделей критики», впечатляет актёрским трио: прима нового датского кино Трине Дюрхольм («Нико, 1988», «Королева сердец») в роли Кляйн, Лиса Карлехед («Письма Амины», «Туннель: Опасно для жизни») в роли Виктории и Виктория Кармен Сонне («Зимние братья», «Каникулы») в роли Йенни. Развернуть 6.0 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 2019 Премьера в мире 29 августа 2019 Возраст 18+ Режиссер Марие Грахтё Сёренсен В ролях Трине Дюрхольм Лиза Карлехед Виктория Кармен Сонн Бо Карлссон Все актеры и съемочная группа 1 постер

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