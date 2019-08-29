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Психоз, 2019

2019 / Дания / Финляндия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Частная психиатрическая клиника, где время, кажется, навсегда остановилась в условной эпохе, пронизанной вызывающей красотой и экзальтацией. Сюда по приглашению доктора Кляйн приходит работать Виктория, молодой врач, посвятившая свою строго организованную жизнь исследованию суицида. В её ведение попадает сложная пациентка Йенни: каждодневное – и еженощное – общение связывает женщин крепкими узами, открывая характер каждой с неожиданной стороны... Сюрреальный режиссёрский дебют Марие Грахтё Сёренсен, открытый венецианской «Неделей критики», впечатляет актёрским трио: прима нового датского кино Трине Дюрхольм («Нико, 1988», «Королева сердец») в роли Кляйн, Лиса Карлехед («Письма Амины», «Туннель: Опасно для жизни») в роли Виктории и Виктория Кармен Сонне («Зимние братья», «Каникулы») в роли Йенни.

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 29 августа 2019
Возраст 18+
Режиссер
Марие Грахтё Сёренсен
В ролях
Трине Дюрхольм
Трине Дюрхольм
Лиза Карлехед
Виктория Кармен Сонн
Бо Карлссон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Психоз 1 постер
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