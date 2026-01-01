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Киноафиша Фильмы Датский динамит

Датский динамит

, 2008
Дания / документальный / 18+

О фильме

Danish Dynamite это история восхождения к славе датской сборной по футболу в период с 1979 по 1992 годы. Это история превращения футболистов из любителей в герои. Фильм позволяет зрителям заново пережить волшебные моменты крупнейших матчей и предоставляет возможность увидеть героев той эпохи – Симонсена, Лаудрупа, Поульсена, Элкьяера – такими, какими мы их никогда не знали. Движущая сила повествования – три тренера, каждый из которых оставил свой отпечаток в истории сборной. Сюжет фильма открывается уходом Курта Николая Нильсена в 1979 году, продолжаясь с появлением молодого и амбициозного немца Зеппа Пионтека, а затем его бывшего ассистента, Ричарда Мёллера Нильсена, сумевшего добиться победы на чемпионате Европы в 1992 году. Danish Dynamite это эмоциональный и драматичный фильм. Это не воспоминания футбольного фаната о лучших моментах игры, а новый взгляд на процесс трансформации, произошедший в национальной сборной, попытка понять определившие эту трансформацию психологические механизмы, воссоединение концепций и мнений, анализирующих период с 1979 по 1992 годы тогда и сейчас. Это также новый уровень визуального представления спорта, о котором, как мы считаем, известно все. Danish Dynamite это фильм полный юмора. Это возможность лучше узнать о датской ментальности и о том, что датчане думают о самих себе. Почему мы не можем выигрывать, когда это необходимо, и как поездка на поле для мини-гольфа принесла нам победу в чемпионате Европы? Фильм возвращает нас в те времена, когда игроки и тренеры были открыты и доверительны в общении с прессой, что весьма отличает их от сведущих в PR-технологиях персон, которых нам демонстрируют телеэкраны сегодня. В этом фильме мы видим себя такими, какими мы были в те годы, с забавными прическами и неожиданными стилями в одежде. Мы предстаем такими, какими мы есть, просто людьми.
Режиссер Мадс Камп Тулструп, Карстен Сёстед
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2008

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