Звезды Мишлен. Истории с кухни, 2017

Красиво, пафосно и звонко торжествующе сделан фильм «Звезды Мишлен. Сказки с кухни». Как будто кто-то хотел сказать: главному гастрогиду мира, Мишлену, сто лет в обед, а он и теперь живее всех живых — всех пережил, устоял перед новой реальностью и будоражит умы шефов по всему миру, вожделеющих звезду. Лучше три звезды — конечно, это высшая мера успеха. И наказания. Компания из первоклассных шефов, а еще настоящих столпов высокой кухни, и еще гастрономических писателей пытается объяснить феномен важности, для них самих в том числе, гида Мишлен, попутно объясняя много интересного о себе, местами показывая характер, местами тщательно скрывая его от камеры. Эти самые «сказки с кухни» у всех персонажей разные — настолько, насколько не похожи друг на друга Ги Савуа в Париже и Дэвид Хумм в Нью-Йорке, Рене Редзепи в Копенгагене и Андони Луис Адурис в Сан-Себастьяне. Наглядная эта разница дает ключ к пониманию того, как объемен особенный мир кухни, частью которого все эти люди — повара, гастрокритики или сотрудники гида — являются. А если в названии фильма заключена все же ирония, то ясно, почему его картинка так светла и благостна. Сказка — ложь, да в ней намек: момент высшего успеха куда менее безмятежен, чем кажется тем, кто наблюдает его со стороны. Наталья Савинская