Страна Аргентина / Чили / Дания / Франция / Германия / Швеция / Тайвань / Великобритания

Продолжительность 1 час 37 минут

Год выпуска 2023

Премьера онлайн 29 марта 2024

Премьера в мире 22 мая 2023

Дата выхода 9 февраля 2024 Великобритания 15 15 февраля 2024 Германия 16 21 марта 2024 Греция 9 февраля 2024 Ирландия 16 13 октября 2023 Испания 14 марта 2024 Литва N16 18 января 2024 Нидерланды 16 12 января 2024 США NR 25 июля 2024 Украина 20 декабря 2023 Франция 18 января 2024 Чили 26 апреля 2024 Швеция 15

Сборы в мире $113 466

Производство Quijote Films, Rei Cine, Quiddity Films