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Постер фильма Поселенцы
7.0
Поселенцы - Трейлер
Киноафиша Фильмы Поселенцы
7.0

Поселенцы

, 2023
Los colonos
Аргентина, Чили, Дания, Франция, Германия, Швеция, Тайвань, Великобритания / криминал, драма, исторический / 18+
Трейлеры
Постер фильма Поселенцы
7.0
Поселенцы - Трейлер
Поселенцы  Трейлер

В ролях

Сэм Спруэлл
Сэм Спруэлл
Colonel Martin
Марк Стэнли
Марк Стэнли
Alexander MacLennan
Альфредо Кастро
José Menéndez
Марсело Алонсо
Марсело Алонсо
Луис Мачин
Луис Мачин
Monseñor
Heinz K. Krattiger
Camilo Arancibia
Segundo
Benjamin Westfall
Bill
Agustín Rittano
Capitán Ambrosio
Мариано Льинас
Francisco Moreno
Mishell Guaña
Kiepja
Adriana Stuven
Josefina Menéndez
Режиссер Фелипе Гальвес
Сценарист Antonia Girardi, Фелипе Гальвес, Мариано Льинас
Композитор Гарри Аллуш
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Чили / Дания / Франция / Германия / Швеция / Тайвань / Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 марта 2024
Премьера в мире 22 мая 2023
Дата выхода
9 февраля 2024 Великобритания 15
15 февраля 2024 Германия 16
21 марта 2024 Греция
9 февраля 2024 Ирландия 16
13 октября 2023 Испания
14 марта 2024 Литва N16
18 января 2024 Нидерланды 16
12 января 2024 США NR
25 июля 2024 Украина
20 декабря 2023 Франция
18 января 2024 Чили
26 апреля 2024 Швеция 15
Сборы в мире $113 466
Производство Quijote Films, Rei Cine, Quiddity Films
Другие названия
Los colonos, The Settlers, Colonos, Doseljenici, Les Colons, Os Colonos, Osadnicy, Sömürgeciler, Οι άποικοι, Поселенці, Поселенцы, 血色之路, 開拓者たち

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Поселенцы - Трейлер
Поселенцы Трейлер
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