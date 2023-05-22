В ролях
Альфредо Кастро
José Menéndez
Agustín Rittano
Capitán Ambrosio
Мариано Льинас
Francisco Moreno
Adriana Stuven
Josefina Menéndez
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Фелипе Гальвес
Сценарист
Antonia Girardi, Фелипе Гальвес, Мариано Льинас
Композитор
Гарри Аллуш
Детали фильма
Страна
Аргентина / Чили / Дания / Франция / Германия / Швеция / Тайвань / Великобритания
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
29 марта 2024
Премьера в мире
22 мая 2023
Дата выхода
|9 февраля 2024
|Великобритания
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|15
|15 февраля 2024
|Германия
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|16
|21 марта 2024
|Греция
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|9 февраля 2024
|Ирландия
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|16
|13 октября 2023
|Испания
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|14 марта 2024
|Литва
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|N16
|18 января 2024
|Нидерланды
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|16
|12 января 2024
|США
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|NR
|25 июля 2024
|Украина
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|20 декабря 2023
|Франция
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|18 января 2024
|Чили
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|26 апреля 2024
|Швеция
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|15
Сборы в мире
$113 466
Производство
Quijote Films, Rei Cine, Quiddity Films
Другие названия
Los colonos, The Settlers, Colonos, Doseljenici, Les Colons, Os Colonos, Osadnicy, Sömürgeciler, Οι άποικοι, Поселенці, Поселенцы, 血色之路, 開拓者たち