Персона нон грата, 2021

Лаура, или Ирина, как она сейчас себя называет, — молодая писательница, чья книга о непростом детстве в семье фермера стала популярной в Копенгагене. Девушка возвращается в родной провинциальный городок в Ютландии. Дома она обнаруживает, что никому из семьи нет дела до её успехов и прогрессивных взглядов на жизнь. К тому же Катрине, главный отрицательный персонаж романа и по совместительству злейший враг Лауры, вот-вот станет женой брата. Опираясь на банальный стереотип о разнице между городом и деревней, Йесперсен в конечном итоге высмеивает первое больше, чем второе, что делает фильм несколько консервативным в контексте датского кинематографа. Визуально это картина с ее сногсшибательным цветовым диапазоном, снятая всемирно признанным чилийско-датским оператором Мануэлем Альберто Кларо («Реконструкция», «Меланхолия», «Нимфоманка», «Дом, который построил Джек», «Пакт»), который использует ручную камеру в стиле Dogme для усиления ключевых моментов киноповествования.