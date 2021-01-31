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Персона нон грата
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Персона нон грата, 2021

2021 / Дания
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Лаура, или Ирина, как она сейчас себя называет, — молодая писательница, чья книга о непростом детстве в семье фермера стала популярной в Копенгагене. Девушка возвращается в родной провинциальный городок в Ютландии. Дома она обнаруживает, что никому из семьи нет дела до её успехов и прогрессивных взглядов на жизнь. К тому же Катрине, главный отрицательный персонаж романа и по совместительству злейший враг Лауры, вот-вот станет женой брата. Опираясь на банальный стереотип о разнице между городом и деревней, Йесперсен в конечном итоге высмеивает первое больше, чем второе, что делает фильм несколько консервативным в контексте датского кинематографа. Визуально это картина с ее сногсшибательным цветовым диапазоном, снятая всемирно признанным чилийско-датским оператором Мануэлем Альберто Кларо («Реконструкция», «Меланхолия», «Нимфоманка», «Дом, который построил Джек», «Пакт»), который использует ручную камеру в стиле Dogme для усиления ключевых моментов киноповествования.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 31 января 2021
Премьера в мире 31 января 2021
Возраст 18+
Режиссер
Лиза Йесперсен
В ролях
Розалинд Мюнстер
Бодиль Ёргенсон
Йеспер Грот
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Персона нон грата 1 постер
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