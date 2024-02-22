Идеалистичный тюремный охранник Ева сталкивается с чувством справедливости, когда убийца ее сына оказывается в ее тюрьме. Между ними начинается ужасающая психологическая драма, когда растущее чувство мести Евы ставит на карту ее мораль и будущее.

