Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Постер фильма Сыновья
Сыновья

Сыновья

Vogter 18+
О фильме

О фильме

Идеалистичный тюремный охранник Ева сталкивается с чувством справедливости, когда убийца ее сына оказывается в ее тюрьме. Между ними начинается ужасающая психологическая драма, когда растущее чувство мести Евы ставит на карту ее мораль и будущее.
Сыновья - trailer
Сыновья  trailer
Страна Дания / Франция / Швеция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 2 декабря 2024
Премьера в мире 22 февраля 2024
Дата выхода
26 июня 2025 Аргентина +16
10 октября 2024 Бельгия
31 июля 2025 Бразилия 14
20 февраля 2025 Германия
4 сентября 2025 Греция
12 сентября 2024 Дания
25 июля 2025 Испания
12 июня 2025 Колумбия
24 октября 2024 Латвия N16
14 марта 2024 Литва N16
12 декабря 2024 Мексика B-15
10 октября 2024 Нидерланды 16
16 мая 2025 Польша
25 октября 2024 Румыния
12 июня 2025 Сербия o.A.
28 ноября 2024 Словакия 15
10 июля 2024 Франция
10 октября 2024 Хорватия 15
28 ноября 2024 Чехия
16 октября 2025 Чили 14
4 декабря 2024 Южная Корея 15
Сборы в мире $484 098
Производство Nordisk Film, Nordisk Film Production Sverige AB, Danmarks Radio (DR)
Другие названия
Vogter, Sons, Hijos, Filhos, Adeuldeul, Condenados, Dēli, Die Wärterin, Fiúk, La venganza, Những Người Con Trai, Pojad, Sinovi, Sub supraveghere, Ukryty motyw, Δεσμώτες, Сини, Сыновья
Режиссер
Густав Мёллер
В ролях
Сидсе Бабетт Кнудсен
Сидсе Бабетт Кнудсен
Sebastian Bull
Дар Салим
Дар Салим
Марина Бурас
Якоб Ульрик Ломанн
Якоб Ульрик Ломанн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
