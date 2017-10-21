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Большие перемены, 2017

2017 / Дания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Датчанин Бьярке Ингельс — ученик Рема Колхаса, ныне самый звездный молодой архитектор современности и, по версии журнал Time, один из ста самых влиятельных людей в мире. Начав со своего родного Копенгагена, Бьярке Ингельс постепенно добрался до Нью-Йорка, чтобы своими безумными идеями менять архитектурный ландшафт небоскребного города и развивать представления об «умном доме». Колхас называет его тем, кто избавил профессию от тоски, а сам Бьярке признается в том, что «нет ничего более увлекательного, чем строить здания и создавать то, что никогда не существовало в мире». Но и в судьбах успешных созидателей остается место разрушительным угрозам. Фильм Каспара Аструпа Шредера застает сорокадвухлетнего архитектора в переломный момент его жизни: возникают неожиданные проблемы со здоровьем, и Бьярке не покидает мысль, что каждое новое здание может стать последним. Но есть еще слишком много сюрреалистических снов, которые только этот архитектурный алхимик может превратить в реальность.

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 21 октября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Каспар Аструп Шредер
В ролях
Каспар Аструп Шредер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большие перемены 2 постера
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