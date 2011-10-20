Комната 304, 2011

В течении трех дней жизни девяти человек пересекаются в копенгагенском отеле. Гостиничный менеджер вглядывается в бездну своей пустой жизни с разрушительными последствиями не только для него самого, но и для его жены и любимой. Испанская стюардесса ищет близости и находит ее самым неожиданным способом.

Робкий портье вынужден показать свою истинную натуру чрезвычайным событием, а албанский беженец получает возможность отомстить своей жене, однако узнает нечто неожиданное о себе самом. Одновременно две филиппинские служанки незаметно блуждают по коридорам.