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Комната 304
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Комната 304, 2011

2011 / Дания
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

В течении трех дней жизни девяти человек пересекаются в копенгагенском отеле. Гостиничный менеджер вглядывается в бездну своей пустой жизни с разрушительными последствиями не только для него самого, но и для его жены и любимой. Испанская стюардесса ищет близости и находит ее самым неожиданным способом.

Робкий портье вынужден показать свою истинную натуру чрезвычайным событием, а албанский беженец получает возможность отомстить своей жене, однако узнает нечто неожиданное о себе самом. Одновременно две филиппинские служанки незаметно блуждают по коридорам.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 20 октября 2011
Возраст 18+
Режиссер
Биргитте Стэмозе
Биргитте Стэмозе
В ролях
Микаэль Бирккйар
Стине Стренгаде
Давид Денсик
Давид Денсик
Луан Йаха
Ариадна Гил
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Комната 304 1 постер
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