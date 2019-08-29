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Ты видишь луну, Дэниел? Ты видишь луну, Дэниел?
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Ser du månen, Daniel

Ты видишь луну, Дэниел?, 2019

2019 / Дания / Норвегия / Швеция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Дэниел Рюе Оттосен мог бы стать прославленным гимнастом-легкоатлетом – если бы не травма голени, обессмыслившая годы тренировок. Но Дэниел не отчаялся и скоро нашёл новую страсть – в фотографии. Первой профессиональной командировкой стала поездка в горячую точку – столицу Сомали Могадишо; суровое испытание лишь укрепило Дэниела в верности избранного пути. Снимать жизнь гражданских во время войны в Сирии он отправился уже по собственной воле – и в первый же день стал заложником исламистов. Выкуп в два миллиона евро, назначенный преступниками, – возможно, не такая уж большая сумма для правительства, но в 2012 году Дания придерживалась строжайшей политики: никаких переговоров с террористами. Семье Дэниела оставалось рассчитывать только на себя – и помощь таких же, обычных, не ворочающих миллионами людей, рискнувших вступить в полулегальную, «серую» зону ради спасения одной человеческой жизни... «Дэниел» – тяжёлая (в хорошем смысле) кинематографическая артиллерия: фильм, безупречно сделанный уверенными руками профессионалов; немалый хронометраж пролетает как миг, на одном дыхании. Режиссёр Нильс Арден Оплев – тот, кто первым экранизировал «Девушку с татуировкой дракона» и успешно работал в Голливуде; и в «Дэниеле» отличную роль второго плана – пленного журналиста Джеймса Фоули – играет популярный американец Тоби Кеббелл («Конг: Остров черепа», «Бладшот»). Но «Дэниел» не стал бы такой безусловной удачей, если бы не Эсбен Смед Йенсен, прославившийся благодаря «Счастливчику Перу» Билле Аугуста: его актерские и человеческие возможности определённо не уступают силе героя, выдержавшего год пыток и заточения.

7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 18 января 2021
Премьера в мире 29 августа 2019
Возраст 16+
Режиссер
Нильс Арден Оплев
Нильс Арден Оплев
В ролях
Эсбен Смед Енсен
Тоби Кеббелл
Тоби Кеббелл
Ивонн Андерсен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ты видишь луну, Дэниел? 2 постера
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Ты видишь луну, Дэниел? смотреть онлайн

Ты видишь луну, Дэниел?
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