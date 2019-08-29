Ты видишь луну, Дэниел?, 2019

Дэниел Рюе Оттосен мог бы стать прославленным гимнастом-легкоатлетом – если бы не травма голени, обессмыслившая годы тренировок. Но Дэниел не отчаялся и скоро нашёл новую страсть – в фотографии. Первой профессиональной командировкой стала поездка в горячую точку – столицу Сомали Могадишо; суровое испытание лишь укрепило Дэниела в верности избранного пути. Снимать жизнь гражданских во время войны в Сирии он отправился уже по собственной воле – и в первый же день стал заложником исламистов. Выкуп в два миллиона евро, назначенный преступниками, – возможно, не такая уж большая сумма для правительства, но в 2012 году Дания придерживалась строжайшей политики: никаких переговоров с террористами. Семье Дэниела оставалось рассчитывать только на себя – и помощь таких же, обычных, не ворочающих миллионами людей, рискнувших вступить в полулегальную, «серую» зону ради спасения одной человеческой жизни... «Дэниел» – тяжёлая (в хорошем смысле) кинематографическая артиллерия: фильм, безупречно сделанный уверенными руками профессионалов; немалый хронометраж пролетает как миг, на одном дыхании. Режиссёр Нильс Арден Оплев – тот, кто первым экранизировал «Девушку с татуировкой дракона» и успешно работал в Голливуде; и в «Дэниеле» отличную роль второго плана – пленного журналиста Джеймса Фоули – играет популярный американец Тоби Кеббелл («Конг: Остров черепа», «Бладшот»). Но «Дэниел» не стал бы такой безусловной удачей, если бы не Эсбен Смед Йенсен, прославившийся благодаря «Счастливчику Перу» Билле Аугуста: его актерские и человеческие возможности определённо не уступают силе героя, выдержавшего год пыток и заточения.