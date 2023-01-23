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Постер фильма Фантастическая машина
7.1
Киноафиша Фильмы Фантастическая машина
7.1

Фантастическая машина

, 2023
And the King Said, What a Fantastic Machine
Дания, Швеция / документальный / 18+
Постер фильма Фантастическая машина
7.1

В ролях

Chris Anderson
Self
Felix Bergsson
Self
Ulrika Bergsten
Self
Сидни Бернштейн
Self
Парк Дитц
Адольф Гитлер
Брюс Ли
Брюс Ли
Барак Обама
Барак Обама
Лени Рифеншталь
Дональд Трамп
Maximilien Van Aertryck
Narrator
Джо Байден
Self
Режиссер Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck
Сценарист Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Швеция
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 6 сентября 2024
Премьера в мире 23 января 2023
Дата выхода
19 апреля 2024 Великобритания 15
22 февраля 2024 Германия
1 июня 2023 Дания 11
15 марта 2024 Ирландия 15A
9 апреля 2024 Италия
26 октября 2023 Нидерланды 12
22 сентября 2023 Норвегия 9
20 июля 2023 Чехия U
1 сентября 2023 Швеция 11
Сборы в мире $27 111
Производство Plattform Produktion, Bullitt Film, Film i Väst
Другие названия
And the King Said, What a Fantastic Machine, Fantastic Machine, Den fantastiske maskine, És a király így szólt: Milyen csodás szerkezet!, Fantastičan stroj, Fantastinen kone, sanoi kuningas, I król rzekł: 'Co za fantastyczna maszyna!', Ja kuningas ütles, kui imeline masin, Máquina Fantástica, What a fantastic machine !, Και είπε ο βασιλιάς, τι φανταστική μηχανή, І сказаў кароль: што за цуд-машына!, What a Fantastic Machine!

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 28 февраля 2024

Отзывы о фильме

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