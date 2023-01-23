ПроизводствоPlattform Produktion, Bullitt Film, Film i Väst
Другие названия
And the King Said, What a Fantastic Machine, Fantastic Machine, Den fantastiske maskine, És a király így szólt: Milyen csodás szerkezet!, Fantastičan stroj, Fantastinen kone, sanoi kuningas, I król rzekł: 'Co za fantastyczna maszyna!', Ja kuningas ütles, kui imeline masin, Máquina Fantástica, What a fantastic machine !, Και είπε ο βασιλιάς, τι φανταστική μηχανή, І сказаў кароль: што за цуд-машына!, What a Fantastic Machine!
Рейтинг фильма
7.1
Оцените10 голосов
6.9IMDb
Обновлено 28 февраля 2024
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