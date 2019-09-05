Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Пещера
Пещера

The Cave 18+
Страна Сирия / Дания / Германия / Катар / США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 5 сентября 2019
Дата выхода
6 декабря 2019 Великобритания
9 января 2020 Дания
6 декабря 2019 Ирландия
7 ноября 2019 Италия
2 января 2020 Нидерланды
18 октября 2019 США
6 марта 2020 Финляндия
MPAA PG-13
Сборы в мире $288 764
Производство Danish Documentary Production, National Geographic, TV2 Danmark
Другие названия
The Cave, Al-kahf, Bolnica ispod zemlje, Jaskinia, Klinik im Untergrund - The Cave, La cueva, The Cave: Szpital w ogniu, Пещера, Пещерата, ザ・ケーブ, 黑暗中的曙光：洞穴醫院
Режиссер
Ферас Файяд
Все актеры и съемочная группа
7.5
7.5 IMDb
Цитаты
Amani Ballour Идея уйти под землю была простой. Такой же простой, как и смерть, что таится на поверхности. Причина этой смерти тоже ясна и проста. Такая же простая, как желание выжить. Как врач я видел столько трагедий, столько страданий. Столько лжи. Это заставило нас искать способ выжить.
