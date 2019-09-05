Страна Сирия / Дания / Германия / Катар / США

Продолжительность 1 час 47 минут

Год выпуска 2019

Премьера в мире 5 сентября 2019

Дата выхода 6 декабря 2019 Великобритания 9 января 2020 Дания 6 декабря 2019 Ирландия 7 ноября 2019 Италия 2 января 2020 Нидерланды 18 октября 2019 США 6 марта 2020 Финляндия

MPAA PG-13

Сборы в мире $288 764

Производство Danish Documentary Production, National Geographic, TV2 Danmark