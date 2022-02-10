Высокотехнологичное счастливое будущее: климатический кризис решен, люди живут в гармонии с природой, роботы работают как личные помощники и у взрослых, и у детей. Двенадцатилетней Альберте скучно со своим старым андроидом Робби, похожим на плюшевого мишку. На день рождения ей дарят новейшую модель робота-гуманоида. Новый робот Конрад выглядит и ведет себя, как настоящий человек, и она становится самой популярной девушкой в школе.
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