Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мой брат — робот
5.8
Киноафиша Фильмы Мой брат — робот
5.8

Мой брат — робот

, 2022
Robotbror
Дания / семейный, фантастика / 18+
Постер фильма Мой брат — робот
5.8

О фильме

Высокотехнологичное счастливое будущее: климатический кризис решен, люди живут в гармонии с природой, роботы работают как личные помощники и у взрослых, и у детей. Двенадцатилетней Альберте скучно со своим старым андроидом Робби, похожим на плюшевого мишку. На день рождения ей дарят новейшую модель робота-гуманоида. Новый робот Конрад выглядит и ведет себя, как настоящий человек, и она становится самой популярной девушкой в школе.

В ролях

Сельма Ильязовски
Alberte
Philip Elbech Andresen
Konrad
Kristian Holm Joensen
Robbi, krop
Лизе Бааструп
Tine
Ларс Бригманн
Robbi
Kristian Ibler
Torben
Emilý Rós Margrétardóttir
Ingeborg
Sophia Johar
Solfryd
Emil Stenlund
Henrik
Marinus Refnov
Richard
Режиссер Фредерик Мельдаль Нёргор
Сценарист Morten Dürr, Фредерик Мельдаль Нёргор
Композитор Повл Кристиан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 27 июня 2024
Премьера в мире 10 февраля 2022
Дата выхода
10 февраля 2022 Дания 7
12 января 2024 Польша
12 января 2024 Узбекистан
10 февраля 2022 Швеция 7
Производство Nimbus Film
Другие названия
Robotbror, My Robot Brother, Mans brālis robots, Moj brat robot, Mój brat robot, Robotbruder, Robotkaaslane, Robottiveli, Брат ми, роботът

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян
Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше