По доброй воле, 2019

Маркус (Якоб Ломанн, «Мистериум. Тьма в бутылке») – успешный (настолько, что выпустил автобиографию-бестселлер), но не слишком чистый на руку финансист – угодил в тюрьму. Он наивно думает, что ненадолго, однако адвокат трезво советует готовиться к худшему: предварительное заключение может растянуться до двух лет. В обычной тюрьме Маркус не протянул бы и недели: у вора в законе, которого он неосторожно называет Жирным Карстеном, к дельцу свои счёты. Чтобы уберечься от дальнейших побоев, Маркус добровольно соглашается на камеру-одиночку – в том отсеке, где отбывают наказание педофилы и насильники. Впрочем, выглядят они вполне мило – особенно, когда поют в хоре. Но именно пение, благое и невинное занятие, приведёт героев к фатальным последствиям...