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По доброй воле
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De Frivillige / Out of Tune

По доброй воле, 2019

2019 / Дания
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Маркус (Якоб Ломанн, «Мистериум. Тьма в бутылке») – успешный (настолько, что выпустил автобиографию-бестселлер), но не слишком чистый на руку финансист – угодил в тюрьму. Он наивно думает, что ненадолго, однако адвокат трезво советует готовиться к худшему: предварительное заключение может растянуться до двух лет. В обычной тюрьме Маркус не протянул бы и недели: у вора в законе, которого он неосторожно называет Жирным Карстеном, к дельцу свои счёты. Чтобы уберечься от дальнейших побоев, Маркус добровольно соглашается на камеру-одиночку – в том отсеке, где отбывают наказание педофилы и насильники. Впрочем, выглядят они вполне мило – особенно, когда поют в хоре. Но именно пение, благое и невинное занятие, приведёт героев к фатальным последствиям...

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 27 января 2019
Возраст 16+
Режиссер
Фредерикке Аспек
В ролях
Якоб Ульрик Ломанн
Якоб Ульрик Ломанн
Андерс Маттесен
Кристофер Лессо
Кристофер Лессо
Мортен Хебсгор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма По доброй воле 2 постера
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