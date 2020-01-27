ПроизводствоNordisk Film Production, Det Danske Filminstitut, Danmarks Radio (DR)
Другие названия
En helt almindelig familie, A Perfectly Normal Family, Eine total normale Familie, Una familia perfectamente normal, A perfect family, Eine ganz gewöhnliche Familie, Một Gia Đình Hoàn Hảo, Zupełnie normalna rodzina, Μια καθόλα κανονική οικογένεια, Совершенно нормальная семья, パーフェクト・ノーマル・ファミリー, 她是我爸爸, 完美普通家庭
Рейтинг фильма
6.8
Оцените10 голосов
6.8IMDb
Обновлено 2 октября 2023
Отзывы о фильме
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