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Постер фильма Совершенно нормальная семья
6.8
Киноафиша Фильмы Совершенно нормальная семья
6.8

Совершенно нормальная семья

, 2020
En helt almindelig familie
Дания / драма, семейный / 18+
Постер фильма Совершенно нормальная семья
6.8

О фильме

У Эммы была нормальная семья, пока её отец Томас не стал трансгендером. Теперь его зовут Агнита. Но младшая дочь не хочет с этим мириться.

В ролях

Миккель Боэ Фёльсгор
Миккель Боэ Фёльсгор
Agnete
Неель Рёнхольт
Неель Рёнхольт
Helle
Jessica Dinnage
Naja
Хадевих Минис
Хадевих Минис
Petra
Kaya Toft Loholt
Emma
Ригмор Ранте
Caroline
Тамми Эст
Vibeke
Кристиан Халкен
Morfar
Петер Зандерсен
Peter Toastmaster
Omar Abdel-Galil
Youssef
Режиссер Малу Рейманн
Сценарист Малу Рейманн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 2 октября 2020
Премьера в мире 27 января 2020
Дата выхода
3 сентября 2020 Германия
20 февраля 2020 Дания 7
9 июля 2020 Нидерланды AL
19 августа 2020 Франция U
Сборы в мире $107 733
Производство Nordisk Film Production, Det Danske Filminstitut, Danmarks Radio (DR)
Другие названия
En helt almindelig familie, A Perfectly Normal Family, Eine total normale Familie, Una familia perfectamente normal, A perfect family, Eine ganz gewöhnliche Familie, Một Gia Đình Hoàn Hảo, Zupełnie normalna rodzina, Μια καθόλα κανονική οικογένεια, Совершенно нормальная семья, パーフェクト・ノーマル・ファミリー, 她是我爸爸, 完美普通家庭

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 2 октября 2023

Отзывы о фильме

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