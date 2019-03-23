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Школа соблазнения, 2019

2019 / Дания
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Это истории трех молодых девушек из Санкт-Петербурга, которые решают овладеть искусством соблазнения мужчины, и желательно богатого — в 30 лет многие мечтают о безопасности, высоком социальном статусе и вечном счастье. Однако героиням фильма нелегко исполнить эти желания в нынешней России, где царит патриархат.В 2008 году режиссер Алина Рудницкая встретила Диану, Лиду и Вику на курсах психолога Владимира Раковского, создателя программы «Стервология». На женском тренинге Раковский обещал за два дня превратить 50 участниц в «первоклассных стерв». В его понимании стервы — это сильные, успешные и уверенные в себе женщины, которые мастерски умеют манипулировать мужчинами, чтобы получать от них все, что нужно.Семь лет наблюдений за тремя героинями стали материалом для трагикомедии о гендерных ролях и женственности в путинской России.«Я слушала, чему там учат. Туда ведь пришли женщины, которые хотели изменить свою жизнь. Для меня это было интересно. Когда преподаватель просил их выполнять упражнения, иногда совершенно безумные, я чувствовала что-то вроде восхищения, смешанного с завистью: ведь они могли преодолевать себя и пытались раскрыться, раскрепоститься. Кроме того, в нашей съемочной группе было двое мужчин, так что для женщин это было еще большим испытанием. Все они разрешили себя снимать, было, по-моему, только три женщины, которые отказались и ушли с курсов», — Алина Рудницкая для «Искусства кино».

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 23 марта 2019
Возраст 18+
Режиссер
Алина Рудницкая
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Школа соблазнения 2 постера
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