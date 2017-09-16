ЛЕГО Ниндзяго Фильм, 2017

После успеха «Лего. Фильма» студия решила перенести на экраны ещё несколько выпускаемых компанией Lego серий. Одной из них стала популярная коллекция «Ниндзяго». Сценарий разработали Дэн и Кевин Хейгман, работавшие также над мультфильмами «Лего. Фильм» и «Монстры на каникулах». А режиссёром назначили Чарли Бина, для которого «Ниндзяго» стал первым полнометражным проектом. До этого он работал над мультсериалами «Самурай Джек» и «Трон: Восстание». Свои голоса анимационным лего фигуркам подарили: Дэйв Франко («Иллюзия обмана»), Джеки Чан, Майкл Пенья («Марсианин», Человек-муравей»), Эбби Джейкобсон («Соседи. На тропе войны 2»), Кумэйл Нанджиани («Время приключений») и другие.
Сюжет мультфильма «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» расскажет о шести отважных воинах, которые защищают от зла свой родной остров Ниндзяго. Но мало кто знает, что днём они самые простые подростки, которые ходят в старшую школу, где порой происходят куда более ужасные вещи, чем по ночам, когда молодые ниндзя облачаются в свои костюмы.
- Существует также анимационный сериал «Ниндзяго: Мастера Кружитцу», который выходит с 2011 года. Однако сюжет полнометражного мультфильма будет расходиться с историей телевизионных серий
- Дэйв Франко уже озвучивал героя в «Лего: Фильме», но там ему досталась лишь крохотная роль. Здесь же он подарит голос одному из центральных персонажей
- Кумэйл Нанджиани и Майкл Пенья озвучивали героев мультфильма «В ад и обратно»
- 12 680 043 кубика понадобилось для «строительства» Ниндзяго Сити
Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.
Сеансы данного фильма в вашем кинотеатре есть и в 2D, и в 3D.
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