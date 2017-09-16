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The Lego Ninjago Movie

ЛЕГО Ниндзяго Фильм, 2017

2017 / США / Дания
6.0 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

После успеха «Лего. Фильма» студия решила перенести на экраны ещё несколько выпускаемых компанией Lego серий. Одной из них стала популярная коллекция «Ниндзяго». Сценарий разработали Дэн и Кевин Хейгман, работавшие также над мультфильмами «Лего. Фильм» и «Монстры на каникулах». А режиссёром назначили Чарли Бина, для которого «Ниндзяго» стал первым полнометражным проектом. До этого он работал над мультсериалами «Самурай Джек» и «Трон: Восстание». Свои голоса анимационным лего фигуркам подарили: Дэйв Франко («Иллюзия обмана»), Джеки Чан, Майкл Пенья («Марсианин», Человек-муравей»), Эбби Джейкобсон («Соседи. На тропе войны 2»), Кумэйл Нанджиани («Время приключений») и другие.

Сюжет мультфильма «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» расскажет о шести отважных воинах, которые защищают от зла свой родной остров Ниндзяго. Но мало кто знает, что днём они самые простые подростки, которые ходят в старшую школу, где порой происходят куда более ужасные вещи, чем по ночам, когда молодые ниндзя облачаются в свои костюмы.

- Существует также анимационный сериал «Ниндзяго: Мастера Кружитцу», который выходит с 2011 года. Однако сюжет полнометражного мультфильма будет расходиться с историей телевизионных серий

- Дэйв Франко уже озвучивал героя в «Лего: Фильме», но там ему досталась лишь крохотная роль. Здесь же он подарит голос одному из центральных персонажей

- Кумэйл Нанджиани и Майкл Пенья озвучивали героев мультфильма «В ад и обратно»

- 12 680 043 кубика понадобилось для «строительства» Ниндзяго Сити

Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.

6.0 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 сентября 2017
Премьера в мире 16 сентября 2017
Возраст 6+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Чарли Бин
Чарли Бин
В ролях
Оливия Манн
Оливия Манн
Джастин Теру
Джастин Теру
Дэйв Франко
Дэйв Франко
Джеки Чан
Джеки Чан
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Все актеры и съемочная группа
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Ллойда воспитывает мама, с отцом подросток практически не общается. Тот не учил отпрыска играть в мяч, а на день рождения позвонил якобы случайно – неудачно приземлился на телефон. Пареньку отчаянно не хватает отеческой поддержки, но все совсем не просто ‒ Гармадон беспощадный злодей, с завидным постоянством пытающийся захватить Ниндзяго Сити ‒ мегаполис, где растет его сын. Последний же, в свою очередь, в маске Зеленого Ниндзя вместе с друзьями сражается против свихнувшего от жажды…
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Геннадий Денисов 23 сентября 2017, 17:00
Пошел купить билеты на 2D в цуме продают 3 D ,вы там определитесь, или сделайте что нибудь
Киноафиша.инфо 25 сентября 2017, 10:46
Доброе утро, Геннадий!
Сеансы данного фильма в вашем кинотеатре есть и в 2D, и в 3D.
Уточните, пожалуйста, время сеанса, посмотрим, в чем могла быть ошибка.
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