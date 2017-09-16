ЛЕГО Ниндзяго Фильм, 2017

После успеха «Лего. Фильма» студия решила перенести на экраны ещё несколько выпускаемых компанией Lego серий. Одной из них стала популярная коллекция «Ниндзяго». Сценарий разработали Дэн и Кевин Хейгман, работавшие также над мультфильмами «Лего. Фильм» и «Монстры на каникулах». А режиссёром назначили Чарли Бина, для которого «Ниндзяго» стал первым полнометражным проектом. До этого он работал над мультсериалами «Самурай Джек» и «Трон: Восстание». Свои голоса анимационным лего фигуркам подарили: Дэйв Франко («Иллюзия обмана»), Джеки Чан, Майкл Пенья («Марсианин», Человек-муравей»), Эбби Джейкобсон («Соседи. На тропе войны 2»), Кумэйл Нанджиани («Время приключений») и другие.

Сюжет мультфильма «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» расскажет о шести отважных воинах, которые защищают от зла свой родной остров Ниндзяго. Но мало кто знает, что днём они самые простые подростки, которые ходят в старшую школу, где порой происходят куда более ужасные вещи, чем по ночам, когда молодые ниндзя облачаются в свои костюмы.