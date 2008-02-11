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Два мира
To verdener / World's apart
Два мира, 2008
2008 / Дания
6.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
драма
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О фильме
Фильм основан на реальных событиях.
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Фильм рассказывает историю 17-летней девушки по имени Сара, родители которой исповедуют веру Свидетелей Иеговы. Сара должна сделать выбор — жить в мире сектанских ограничений или в свободном мире любви.
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 56 минут
Год выпуска
2008
Премьера в мире
11 февраля 2008
Возраст
18+
Режиссер
Нильс Арден Оплев
В ролях
Розалинд Мюнстер
Йенс Йорн Споттаг
Сара Джуел Вернер
Пилу Асбек
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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