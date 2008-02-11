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Два мира
Киноафиша Фильмы Два мира
To verdener / World's apart

Два мира, 2008

2008 / Дания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть О фильме
Фильм основан на реальных событиях.
Фильм рассказывает историю 17-летней девушки по имени Сара, родители которой исповедуют веру Свидетелей Иеговы. Сара должна сделать выбор — жить в мире сектанских ограничений или в свободном мире любви.
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 11 февраля 2008
Возраст 18+
Режиссер
Нильс Арден Оплев
Нильс Арден Оплев
В ролях
Розалинд Мюнстер
Йенс Йорн Споттаг
Сара Джуел Вернер
Пилу Асбек
Пилу Асбек
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Два мира 2 постера
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