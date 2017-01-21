Случай в отеле «Нил Хилтон», 2017

Каир, январь 2011-го. До революционных волнений на площади Тахрир остаются считанные дни. Но полицейский Норедин не обращает внимание на политический кризис — его больше занимает криминальное происшествие в пятизвездочном отеле: зверское убийство красавицы-певицы Лалены. Из улик — только квитанция фотоателье. О том, кто оплатил специальный номер, знает лишь владелец отеля «Нил Хилтон». Единственный свидетель — африканская горничная — скрывается. А полицейское начальство стремится дело по-тихому прикрыть: самоубийство, мол. Норедин — отнюдь не борец за правду; он одинок, угрюм, в меру коррумпирован — морозилка его холодильника набита взятками. Однако этот случай он не намерен спускать на тормозах: обнаружив на фото компромат, Норедин отправляется к господину Шафику — члену парламента, магнату-застройщику и главному подозреваемому в убийстве... Тарик Салех, автор модных клипов шведской звезды Люкке Ли и нашумевшего анимационного дебюта «Метропия» («Metropia», 2009), комбинирует классический нуар (герой-одиночка, роковые женщины, паутина шантажа, бездны лжи и вечная ночь даже в светлое время суток) и политический триллер: материал располагает к такому забористому коктейлю. Главную роль играет харизматик Фарес Фарес. Выходец из Ливана стал суперзвездой в Швеции благодаря комедии «Давай! Давай!» («Jalla! Jalla!», 2000), но сегодня его имя ассоциируется с новой волной европейского нуара — детективной датской франшизой «Мистериум»: «Женщина в клетке» («Kvinden i buret», 2013), «Охотники на фазанов» («Fasandræberne», 2014), «Тьма в бутылке» («Flaskepost fra P», 2016), «Журнал 64» («Journal 64», 2018). Забавная деталь: Каир, город греха, беременный революцией, и бурлящую народным гневом площадь Тахрир снимали в марокканской Касабланке и Берлине.