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Случай в отеле «Нил Хилтон»
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The Nile Hilton Incident

Случай в отеле «Нил Хилтон», 2017

2017 / Германия / Дания / Марокко / Франция / Швеция
6.8 Оцените
11 голосов
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О фильме

Каир, январь 2011-го. До революционных волнений на площади Тахрир остаются считанные дни. Но полицейский Норедин не обращает внимание на политический кризис — его больше занимает криминальное происшествие в пятизвездочном отеле: зверское убийство красавицы-певицы Лалены. Из улик — только квитанция фотоателье. О том, кто оплатил специальный номер, знает лишь владелец отеля «Нил Хилтон». Единственный свидетель — африканская горничная — скрывается. А полицейское начальство стремится дело по-тихому прикрыть: самоубийство, мол. Норедин — отнюдь не борец за правду; он одинок, угрюм, в меру коррумпирован — морозилка его холодильника набита взятками. Однако этот случай он не намерен спускать на тормозах: обнаружив на фото компромат, Норедин отправляется к господину Шафику — члену парламента, магнату-застройщику и главному подозреваемому в убийстве... Тарик Салех, автор модных клипов шведской звезды Люкке Ли и нашумевшего анимационного дебюта «Метропия» («Metropia», 2009), комбинирует классический нуар (герой-одиночка, роковые женщины, паутина шантажа, бездны лжи и вечная ночь даже в светлое время суток) и политический триллер: материал располагает к такому забористому коктейлю. Главную роль играет харизматик Фарес Фарес. Выходец из Ливана стал суперзвездой в Швеции благодаря комедии «Давай! Давай!» («Jalla! Jalla!», 2000), но сегодня его имя ассоциируется с новой волной европейского нуара — детективной датской франшизой «Мистериум»: «Женщина в клетке» («Kvinden i buret», 2013), «Охотники на фазанов» («Fasandræberne», 2014), «Тьма в бутылке» («Flaskepost fra P», 2016), «Журнал 64» («Journal 64», 2018). Забавная деталь: Каир, город греха, беременный революцией, и бурлящую народным гневом площадь Тахрир снимали в марокканской Касабланке и Берлине.

6.8 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 июля 2017
Премьера в мире 21 января 2017
Возраст 18+
Режиссер
Тарик Салех
Тарик Салех
В ролях
Фарес Фарес
Фарес Фарес
Мари Малек
Яссер Али Махер
Ахмед Селим
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Случай в отеле «Нил Хилтон» 2 постера
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саундтрек фильма Случай в отеле «Нил Хилтон»
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Одна
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