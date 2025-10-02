В новогоднюю ночь, как и каждый год, собирается компания старых друзей, чтобы отпраздновать Новый год, сохраняя традиции, воспоминания и общие ритуалы. Но одного человека не хватает: Мартина, погибшего в трагической аварии много лет назад. В этом году Номи, бывшая девушка Мартина, впервые приводит с собой своего нового парня, Финна. Финн, не имея ни малейшего представления о том, какие вопросы уместны, и склонный затрагивать деликатные темы, вносит сумятицу в сплоченную компанию. Вечер превращается в незабываемое событие, которое может стать началом новой жизни для каждого из них.
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