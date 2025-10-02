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Постер фильма Новый год
6.9
Новый год - Трейлер
Киноафиша Фильмы Новый год
6.9

Новый год

, 2025
Det nye år
Дания / комедия, драма / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Новый год
6.9
Пойду 0
Не пойду 0
Новый год - Трейлер
Новый год  Трейлер

О фильме

В новогоднюю ночь, как и каждый год, собирается компания старых друзей, чтобы отпраздновать Новый год, сохраняя традиции, воспоминания и общие ритуалы. Но одного человека не хватает: Мартина, погибшего в трагической аварии много лет назад. В этом году Номи, бывшая девушка Мартина, впервые приводит с собой своего нового парня, Финна. Финн, не имея ни малейшего представления о том, какие вопросы уместны, и склонный затрагивать деликатные темы, вносит сумятицу в сплоченную компанию. Вечер превращается в незабываемое событие, которое может стать началом новой жизни для каждого из них.

В ролях

Тува Новотны
Тува Новотны
Nomi
Андерс В. Бертельсен
Андерс В. Бертельсен
Jens
Ларс Бригманн
Finn
Биргитта Йорт Сёренсен
Charlotte
Кристиан Тафдруп
Кристиан Тафдруп
Kris
Солбьорг Ходжфельдт
Karen Margrethe
Магнус Хаугард Петерсен
Lennart
Mikka Chantal Deleuran
Katinka
Nikoline Rohold
Caroline
Adam Simonsen
Martin
Режиссер Паприка Стеэн
Сценарист Якоб Вэйз
Композитор Николай Стин, Poul Reimann
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 октября 2025
Дата выхода
6 ноября 2025 Дания 7
25 декабря 2025 Нидерланды 12
17 апреля 2026 Швеция 7
Сборы в мире $42 333
Производство Nordisk Film Production
Другие названия
Det nye år, To New Beginnings, Kõik algab uuesti, Nyårsfesten, Új év, új szerelem, Det nye aar

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

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