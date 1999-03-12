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Последняя песнь Мифуне
Киноафиша Фильмы Последняя песнь Мифуне
Mifunes sidste sang

Последняя песнь Мифуне, 1999

1999 / Дания / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Не очень-то приятно, если ты родился в захолустной глуши, твоя мать повесилась, а родной брат — полный, хотя и добродушный, кретин. Казалось бы, ты всё сделал для того, чтобы навсегда порвать со своим прошлым: устроился на отличную, «денежную» работу в столице; заработал на «мобильник» и «БМВ»; обзавёлся престижной и богатой женой.

Но всё равно — в самый неподходящий момент ненавистное прошлое внезапно беспардонно вторгается в налаженную и комфортную жизнь. И приходится возвращаться в обветшалый отчий дом, где в подвале прячется свирепый самурай Мифуне; нанимать элитную проститутку, чтобы она заботилась о беспомощном придурке-брате.

И, в конце концов, приняв правила странной и нелепой игры, поставив на кон своё нелёгкое, заработанное потом и кровью, счастье, всё проиграть, но обрести взамен истинную любовь и безмятежный покой.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 12 марта 1999
Возраст 16+
Режиссер
Сёрен Краг-Якобсен
В ролях
Ибен Хьейле
Андерс В. Бертельсен
Андерс В. Бертельсен
Еспер Асхольт
Эмиль Тардинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последняя песнь Мифуне 2 постера
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