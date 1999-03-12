Последняя песнь Мифуне, 1999

Не очень-то приятно, если ты родился в захолустной глуши, твоя мать повесилась, а родной брат — полный, хотя и добродушный, кретин. Казалось бы, ты всё сделал для того, чтобы навсегда порвать со своим прошлым: устроился на отличную, «денежную» работу в столице; заработал на «мобильник» и «БМВ»; обзавёлся престижной и богатой женой.



Но всё равно — в самый неподходящий момент ненавистное прошлое внезапно беспардонно вторгается в налаженную и комфортную жизнь. И приходится возвращаться в обветшалый отчий дом, где в подвале прячется свирепый самурай Мифуне; нанимать элитную проститутку, чтобы она заботилась о беспомощном придурке-брате.



И, в конце концов, приняв правила странной и нелепой игры, поставив на кон своё нелёгкое, заработанное потом и кровью, счастье, всё проиграть, но обрести взамен истинную любовь и безмятежный покой.