Ehrengard: The Art of Seduction, 2023

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Эренгард: Искусство соблазнения - Трейлер
Киноафиша Фильмы Эренгард: Искусство соблазнения
5.8

Эренгард: Искусство соблазнения

, 2023
Ehrengard: The Art of Seduction
Дания, Швеция / комедия, драма, мелодрама / 18+
Трейлеры
5.8
Эренгард: Искусство соблазнения - Трейлер
Эренгард: Искусство соблазнения  Трейлер

В ролях

Сидсе Бабетт Кнудсен
Сидсе Бабетт Кнудсен
The Grand Duchess
Миккель Боэ Фёльсгор
Миккель Боэ Фёльсгор
Cazotte
Якоб Ульрик Ломанн
Якоб Ульрик Ломанн
Mr. Marbod
Кристофер Лессо
Кристофер Лессо
Podolski
Эмили Коппель
Princess Ludmilla
Alice Bier Zanden
Ehrengard
Emil Aron Dorph
Prince Lothar
Сара-Мари Мальта
Mrs. Marbod
Jakob Højlev Jørgensen
Matthias
Лоне Родбро
Lisbeth
Режиссер Билле Аугуст
Сценарист Андерс Фритхоф Огэст, Карен Бликсен
Композитор Аннетта Фокс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Швеция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 сентября 2023
Премьера в мире 14 сентября 2023
Производство JJ Film, Netflix, SF Studios Production
Другие названия
Ehrengard: The Art of Seduction, Ehrengard: El arte de la seducción, Ehrengard: Forførelsens kunst, Ehrengarde ou l'Art de la séduction, Ehrengard, Ehrengard - Egy csábítás története, Ehrengard - viettelyn taito, Ehrengard: A Ninfa do Lago, Ehrengard: Baştan Çıkarma Sanatı, Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung, Ehrengard: Förförelsens konst, Ehrengard: Küçük Bir Romans, Ehrengard: l'arte della seduzione, Ehrengard: Sztuka uwodzenia, Ehrengard: Η τέχνη τής αποπλάνησης, Еренгард: Мистецтво зваблення, Эренгард: Искусство соблазнения, エーレンガート: 誘惑の極意, 伊伦嘉：诱惑的艺术, 伊倫嘉：誘惑的藝術, اهرنگارد: هنر اغواگری

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb
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Обновлено 14 января 2026

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