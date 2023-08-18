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Скоро в прокате "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка"
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Ehrengard: The Art of Seduction
Ehrengard: The Art of Seduction
Ehrengard: The Art of Seduction, 2023
2023 / Дания / Швеция
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Жанр:
комедия
драма
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Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Билле Аугуст
В ролях
Сидсе Бабетт Кнудсен
Миккель Боэ Фёльсгор
Якоб Ульрик Ломанн
Кристофер Лессо
Эмили Коппель
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