Другие названия

Nattevagten - Dæmoner går i arv, Nightwatch: Demons Are Forever, Éjféli játszma: Mindörökké démonok, El vigilante nocturno. Demonios heredados, Le Veilleur de nuit: L'héritage, Nattevagten 2, Nattevakten - Demoner går i arv, Nattvakten - Demons Are Forever, Nightwatch 2 - Dämonen der Vergangenheit, Nocny strażnik, Ночной сторож: Демоны передаются по наследству, Nattevagten Daemoner Gaar i Arv, 守夜人：恶魔永世同在, Ночной сторож: демоны навсегда, Nightwatch - Demons Are Forever, Nattevagten 2 - Dæmoner går i arv

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