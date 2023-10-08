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Постер фильма Ночной сторож: Демоны передаются по наследству
6.1
Ночной сторож: Демоны передаются по наследству - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ночной сторож: Демоны передаются по наследству
6.1

Ночной сторож: Демоны передаются по наследству

, 2023
Nattevagten - Dæmoner går i arv
Дания / ужасы, детектив, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ночной сторож: Демоны передаются по наследству
6.1
Ночной сторож: Демоны передаются по наследству - Трейлер
Ночной сторож: Демоны передаются по наследству  Трейлер

В ролях

Фанни Борнедаль
Emma
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Martin
Алекс Хег Андерсен
Алекс Хег Андерсен
Frederik
Ким Бодния
Ким Бодния
Jens
Sonny Lindberg
Sofus
Кристофер Лессо
Кристофер Лессо
Каспар Филлипсон
Соня Рихтер
Соня Рихтер
Gunver
Паприка Стеэн
Паприка Стеэн
Kramer
Заки Юссеф
Заки Юссеф
Ульф Пильгор
Wörmer
Каспер Кьер Дженсен
Bent
Режиссер Оле Борнедаль
Сценарист Оле Борнедаль
Композитор Сейри Торджуссен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 4 марта 2024
Премьера в мире 8 октября 2023
Дата выхода
16 мая 2024 Австрия
13 февраля 2025 Венгрия 18
16 мая 2024 Германия 16
14 декабря 2023 Дания 15
15 марта 2024 Исландия
22 ноября 2024 Испания
25 июля 2024 Нидерланды 16
10 мая 2024 Норвегия 15
30 мая 2024 Сербия o.A.
17 мая 2024 Швеция 15
Бюджет €4 300 000
Сборы в мире $104 266
Производство Nordisk Film Production
Другие названия
Nattevagten - Dæmoner går i arv, Nightwatch: Demons Are Forever, Éjféli játszma: Mindörökké démonok, El vigilante nocturno. Demonios heredados, Le Veilleur de nuit: L'héritage, Nattevagten 2, Nattevakten - Demoner går i arv, Nattvakten - Demons Are Forever, Nightwatch 2 - Dämonen der Vergangenheit, Nocny strażnik, Ночной сторож: Демоны передаются по наследству, Nattevagten Daemoner Gaar i Arv, 守夜人：恶魔永世同在, Ночной сторож: демоны навсегда, Nightwatch - Demons Are Forever, Nattevagten 2 - Dæmoner går i arv

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 16 мая 2024

Трейлеры фильма

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Ночной сторож: Демоны передаются по наследству - Трейлер
Ночной сторож: Демоны передаются по наследству Трейлер
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