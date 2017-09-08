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Благодать
Good Favour
Благодать, 2018
2018 / Ирландия / Бельгия / Дания / Нидерланды
6.2
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
драма
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О фильме
Парень из ниоткуда появляется в изолированной строгой католической коммуне.
Развернуть
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2018
Премьера в мире
8 сентября 2017
Возраст
16+
Режиссер
Ребекка Дэйли
В ролях
Винсент Ромео
Ларс Бригманн
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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