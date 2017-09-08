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Благодать, 2018

2018 / Ирландия / Бельгия / Дания / Нидерланды
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Парень из ниоткуда появляется в изолированной строгой католической коммуне.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2018
Премьера в мире 8 сентября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Ребекка Дэйли
В ролях
Винсент Ромео
Ларс Бригманн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Благодать 2 постера
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