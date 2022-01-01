TheatreHD: Травиата, 2016

Самая ожидаемая оперная премьера 144-го сезона в Пермском театре оперы и балета — «Травиата» Джузеппе Верди в версии Роберта Уилсона. Постановка посвящена памяти импрессарио Жерара Мортье. Копродукция Пермского театра оперы и балета, Unlimited Performing Arts (Дания), Landestheater Linz (Австрия) и Théâtres de la Ville de Luxembourg (Люксембург) предстанет перед гостями Дягилевского фестиваля в отличном от австрийской премьеры виде: лаконичные сценические решения будут изменены под историческую сцену Пермской оперы, а Теодор Курентзис представит свою музыкальную трактовку одной из величайших опер в истории.