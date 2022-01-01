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Dyagilev Festival: Traviata

TheatreHD: Травиата, 2016

2016 / Россия / Дания / Австрия / Люксембург
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О фильме

Самая ожидаемая оперная премьера 144-го сезона в Пермском театре оперы и балета — «Травиата» Джузеппе Верди в версии Роберта Уилсона. Постановка посвящена памяти импрессарио Жерара Мортье. Копродукция Пермского театра оперы и балета, Unlimited Performing Arts (Дания), Landestheater Linz (Австрия) и Théâtres de la Ville de Luxembourg (Люксембург) предстанет перед гостями Дягилевского фестиваля в отличном от австрийской премьеры виде: лаконичные сценические решения будут изменены под историческую сцену Пермской оперы, а Теодор Курентзис представит свою музыкальную трактовку одной из величайших опер в истории.

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Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Теодор Курентзис
В ролях
Надежда Павлова
Айрам Эрнандес
Димитрис Тилиакос
Наталья Буклага
Все актеры и съемочная группа
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