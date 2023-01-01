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Кондитерская фабрика
Kagefabrikken
Кондитерская фабрика, 2022
2022 / Дания
5.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Жанр:
комедия
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5.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2022
Возраст
18+
Режиссер
Кристиан Лоллике
В ролях
Чади Абдул-Карим
Лотта Андерсен
Николас Бро
Камилль Лу
Луиз Мириц
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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