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Пока не наступили холода
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Пока не наступили холода, 2018

2018 / Дания
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Сельская Дания середины XIX века. Большинство местных фермеров – на грани разорения; кажется, только у шведов карманы полнятся деньгами. Старик Йенс за бесценок продаёт корову – но и это не гарантия от голода и бесчестья: и вот уже в церкви Йенса оттесняют с «престижных» мест вблизи пасторской кафедры. Когда исчезает последняя надежда на урожай, Йенс решает «продать» дочь – в смысле, выторговать ей выгодную партию, вопреки чувствам девушки; иначе не прокормить взятых на воспитание племянников и не выжить самим...

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 7 марта 2020
Премьера в мире 7 сентября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Михаэль Ноер
Михаэль Ноер
В ролях
Клара Росагер
Магнус Креппер
Магнус Креппер
Еспер Кристенсен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пока не наступили холода 2 постера
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