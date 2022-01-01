Эпифания, 2016

Холодной осенью на уединенном шведском острове (том самом, где некогда жил и работал Ингмар Бергман и снимались последние сцены «Жертвоприношения» Тарковского) девушка переживает смерть своей матери и видит ее во снах. В жарких тропиках Колумбии женщина, вырастившая детей и оставшаяся наедине с собой и своим возрастом, пытается через ритуалы и дыхательные практики переродиться духовно и снова почувствовать вкус к жизни. В зимней Канаде бабушка гуляет с маленьким мальчиком и готовится к появлению нового внука в семье. Три истории материнства, три времени года, три формата (16-мм, 8-мм и цифра), три местности — и два режиссера. Фильм «Эпифания» родился в рамках копенгагенской CPH:LAB — пространства для экспериментов с киноязыком. Колумбийский режиссер Оскар Руис Навия (в 2010 году получивший за фильм «Ловушка для крабов» приз молодых кинокритиков на 2morrow) и шведский режиссер Анна Эборн решили рассказать свои личные истории, связанные с их матерями, соединив их предыдущий опыт в кино – игровой и документальный. В своем объяснении названия авторы ссылаются не только на библейское «богоявление», но и на Джеймса Джойса, который под «эпифанией» подразумевал превращение «хлеба жизни» в поэтический акт. Триптих «Эпифания», где в каждой части играет мать Оскара, — это история о перерождении, о примирении с потерей, о движении от смерти к жизни, от вымысла к реальности, от пленки к цифровому формату. Старое, хоть и прекрасное, отживает и умирает, рождается новое.