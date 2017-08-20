Тельма, 2017

«Тельма» - это четвёртый полнометражный фильм норвежского режиссёра Йоакима Триера. В фильме снялись такие актёры, как Элли Харбоа («Доктор Проктор и его машина времени»), Эллен Доррит Петерсен («Тёмный лес 2», «Шелли»), Хенрик Рафаелсен («Лиллехамер», «Пироман»), Ванесса Боргли («Коридоры времени») и другие.
Главная героиня фильма по имени Тельма поступает в университет и там впервые в жизни влюбляется. Ее избранницей становится сокурсница по имени Аня. Это событие пробуждает в Тельме зловещие сверхъестественные способности. Сразу же после обнаружения ужасных способностей подруга Тельмы бесследно исчезает. И героиня понимает, что в этом исключительно её вина.
- Бюджет фильма «Тельма» составл 47,5 миллионов норвежских крон
- Фильм «Тельма» снимался в Осло (Норвегия)
- Картина режиссёра Йоакима Триера «Громче, чем бомбы» была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» в 2015 году
- Режиссёр Йоаким Триер не состоит в родственных связях с режиссёром Ларсом фон Триером
Тельма поступает в университет и впервые начинает жить отдельно от родителей, гиперопекающих христиан. Девушка не поддается соблазнам, не пьет и не курит, но одному соблазну противостоять не может — ей очень нравится сокурсница Аня. Пробуждающиеся чувства и желания внезапно высвобождают ее пугающие тёмные способности. Когда подруга Тельмы пропадает, девушка осознает, что это может быть ее виной…