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Тельма Тельма
Киноафиша Фильмы Тельма
Thelma

Тельма, 2017

2017 / Франция / Швеция / Дания / Норвегия
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Молодая девушка поступает в колледж и влюбляется в сокурсницу
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Тельма» - это четвёртый полнометражный фильм норвежского режиссёра Йоакима Триера. В фильме снялись такие актёры, как Элли Харбоа («Доктор Проктор и его машина времени»), Эллен Доррит Петерсен («Тёмный лес 2», «Шелли»), Хенрик Рафаелсен («Лиллехамер», «Пироман»), Ванесса Боргли («Коридоры времени») и другие.

Главная героиня фильма по имени Тельма поступает в университет и там впервые в жизни влюбляется. Ее избранницей становится сокурсница по имени Аня. Это событие пробуждает в Тельме зловещие сверхъестественные способности. Сразу же после обнаружения ужасных способностей подруга Тельмы бесследно исчезает. И героиня понимает, что в этом исключительно её вина. 

- Бюджет фильма «Тельма» составл 47,5 миллионов норвежских крон

- Фильм «Тельма» снимался в Осло (Норвегия)

- Картина режиссёра Йоакима Триера «Громче, чем бомбы» была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» в 2015 году

- Режиссёр Йоаким Триер не состоит в родственных связях с режиссёром Ларсом фон Триером

Тельма поступает в университет и впервые начинает жить отдельно от родителей, гиперопекающих христиан. Девушка не поддается соблазнам, не пьет и не курит, но одному соблазну противостоять не может — ей очень нравится сокурсница Аня. Пробуждающиеся чувства и желания внезапно высвобождают ее пугающие тёмные способности. Когда подруга Тельмы пропадает, девушка осознает, что это может быть ее виной…

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 ноября 2017
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 20 августа 2017
Возраст 18+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Йоаким Триер
Йоаким Триер
В ролях
Элли Харбоа
Элли Харбоа
Эллен Доррит Петерсен
Эллен Доррит Петерсен
Хенрик Рафаелсен
Хенрик Рафаелсен
Кая Уилкинс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тельма 3 постера
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Наша рецензия
Тельма (Элли Харбоа) переезжает в Осло. Она учится в университете ‒ изучает биологию. Дома, в уединенном коттедже, остались ее родители (Эллен Доррит Петерсен, Хенрик Рафаелсон). Они религиозны и, по всей видимости, воспитывали дочь в строгости. В столице Тельма живет одна и в телефонных разговорах постоянно отчитывается перед родителями – что она сегодня делала, что собирается готовить поесть и т.п. Семья внимательно следит за ней и на расстоянии, проверяет ее социальные сети, подмечает…
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