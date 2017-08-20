Тельма, 2017

«Тельма» - это четвёртый полнометражный фильм норвежского режиссёра Йоакима Триера. В фильме снялись такие актёры, как Элли Харбоа («Доктор Проктор и его машина времени»), Эллен Доррит Петерсен («Тёмный лес 2», «Шелли»), Хенрик Рафаелсен («Лиллехамер», «Пироман»), Ванесса Боргли («Коридоры времени») и другие.

Главная героиня фильма по имени Тельма поступает в университет и там впервые в жизни влюбляется. Ее избранницей становится сокурсница по имени Аня. Это событие пробуждает в Тельме зловещие сверхъестественные способности. Сразу же после обнаружения ужасных способностей подруга Тельмы бесследно исчезает. И героиня понимает, что в этом исключительно её вина.