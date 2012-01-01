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Постер фильма Efterklang: Призрак Пирамиды
7.7
Киноафиша Фильмы Efterklang: Призрак Пирамиды
7.7

Efterklang: Призрак Пирамиды

, 2012
Efterklang: Призрак Пирамиды
Дания / документальный / 18+
Постер фильма Efterklang: Призрак Пирамиды
7.7

О фильме

Фильм рассказывает о приключениях группы Efterklang в заброшенном угольном городке советского образца с романтическим названием Пирамида. Efterklang ищут звуки в опустевших домах города-призрака, пока полярник Александр делится обрывками своих воспоминаний, заснятых на старую кинопленку.

Пирамида была для него островом воплощенной советской мечты — и свет от этой давно ушедшей иллюзии превращает биографию простого полярника в поэтичную сказку. Две истории накладываются друг на друга, создавая уникальное кино о музыке и о жизни вообще. «Призрак Пирамиды» — это фильм о том, как новые скандинавские мелодии рождаются на обломках советских иллюзий.

В ролях

Mads Brauer
Self
Casper Clausen
Self
Efterklang
Themselves
Rasmus Stolberg
Self
Режиссер Андреас Койфоэд
Сценарист Jacob Secher Schulsinger
Композитор Efterklang
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 1 января 2012
Дата выхода
1 января 2012 Дания
Производство Koefoed Film, Rumraket
Другие названия
Efterklang: The Ghost of Piramida, The Ghost of Piramida, Piramida kummitus

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb

Отзывы о фильме

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