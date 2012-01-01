Фильм рассказывает о приключениях группы Efterklang в заброшенном угольном городке советского образца с романтическим названием Пирамида. Efterklang ищут звуки в опустевших домах города-призрака, пока полярник Александр делится обрывками своих воспоминаний, заснятых на старую кинопленку.

Пирамида была для него островом воплощенной советской мечты — и свет от этой давно ушедшей иллюзии превращает биографию простого полярника в поэтичную сказку. Две истории накладываются друг на друга, создавая уникальное кино о музыке и о жизни вообще. «Призрак Пирамиды» — это фильм о том, как новые скандинавские мелодии рождаются на обломках советских иллюзий.