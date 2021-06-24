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Вкус жизни Вкус жизни
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Smagen af sult

Вкус жизни, 2021

2021 / Дания / Швеция
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Скандинавская драма с Николаем Костер-Вальдау о гастрономических удовольствиях и разбитом сердце
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Вкус жизни»:

Датская мелодрама «Вкус жизни» является свободным размышлением режиссера на тему супружеских отношений, что в свою очередь не самая распространенная, но при этом довольно актуальная тема в современном кинематографе.

Режиссером и сценаристом ленты выступил Кристоффер Боэ, обладатель призов Каннского кинофестиваля, который по праву считается одним из самых престижных событий в киноиндустрии. На родине Боэ известен по фильмам «Реконструкция» и «Аллегро».

Главную мужскую роль в картине «Вкус жизни» исполнил скандинавский актер Николай Костер-Вальдау, любимый большинством зрителей по роли Джейме Ланнистера в фэнтезийном телешоу «Игра престолов», выходившем на экраны с 2011 по 2019 годы.

Главную женскую роль в фильме исполнила скандинавская актриса Катрин Розенталь, снявшаяся в культовом детективном сериале «Мост». Кроме того, Розенталь можно было увидеть в биографической картине «Курск».

Оператором ленты «Вкус жизни» стал Мануэль Альберто Кларо, который в свое время снял такие шедевры современного кино, как «Меланхолия», «Нимфоманка», «Дом, который построил Джек». Все эти великие картины были сняты культовым кинематографистом Ларсом фон Триером.

Режиссер фильма «Вкус жизни» Кристоффер Боэ – обладатель «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля, которую, как правило, вручают постановщикам, представившим на смотре свои дебютные работы. Эту награду он получил за картину «Реконструкция».

Соавтором «Вкуса жизни» выступил Тобиас Линдхольм, сценарист таких датских картин, как «Еще по одной», «Охота», «Субмарино». Он также написал несколько эпизодов к культовому криминальному шоу «Охотник за разумом».

Прокатчиком картины выступила компания Capella Film, которая в свое время выпускала на большие экраны такие ленты, как «Зеленая книга», «Облачный атлас», «Большая игра», «Арахисовый сокол», «Комната».

Рейтинг фильма «Вкус жизни» обозначен как «16+». Это означает, что в ленте имеются сцены эротического и яркого сексуального характера. Кроме того, в ней может быть показано некоторое насилие и даже убийства.

«Вкус жизни» стала шестой актерской работой Николая Костер-Вальдау после завершения фэнтезийного телешоу «Игра престолов». Напомним, что последний эпизод сериала вышел в конце 2019 года. После закрытия проекта HBO Николай Костер-Вальдау продолжил активно сниматься как в Голливуде, так и на родине.

В жизни Мэгги и Карстена есть все: любимая работа, прекрасные дети и самый популярный ресторан. Не хватает только одного — заветной звёздочки Мишлен, самой престижной награды. В погоне за успехом пара забыла, что лучшие блюда в жизни делаются вместе… Вернётся ли к ним вкус жизни?

6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 11 ноября 2021
Премьера онлайн 24 июня 2021
Премьера в мире 24 июня 2021
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Кристоффер Боэ
Кристоффер Боэ
В ролях
Катрин Розенталь
Катрин Розенталь
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Чарли Густафссон
Чарли Густафссон
Николас Бро
Николас Бро
Даг Малмберг
Все актеры и съемочная группа
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Вкус жизни
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за 1 рубль
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Наша рецензия
«Вкус жизни» — это фильм о Мэгги (Катрин Розенталь) и Карстене (Николай Костер-Вальдау), семейной паре, у которой есть всё — славные дети, любимая работа и успешный ресторан высокой кухни… По крайней мере, в этом нас убеждает синопсис фильма и, как обычно, местами осторожно, а местами бессовестно врет. Кристоффер Боэ, автор фильма, все же в первую очередь рассказывает о Мэгги. Именно она здесь главный герой — действующий, очаровывающий и разочаровывающий.…
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ElizavetaPersonal 12 ноября 2021, 15:34
Фильм на один раз 😒
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14 голосов
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Второй день международного форума «Российский кинобизнес 2021»: Презентации компаний Капелла и Sony Pictures С 5 по 8 апреля в Москве проходит отраслевой форум «Российский кинобизнес». Киноафиша ведет дневник с места событий.
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6 апреля 2021 20:11
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