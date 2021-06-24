Вкус жизни, 2021

5 причин смотреть фильм «Вкус жизни»:

Датская мелодрама «Вкус жизни» является свободным размышлением режиссера на тему супружеских отношений, что в свою очередь не самая распространенная, но при этом довольно актуальная тема в современном кинематографе.

Режиссером и сценаристом ленты выступил Кристоффер Боэ, обладатель призов Каннского кинофестиваля, который по праву считается одним из самых престижных событий в киноиндустрии. На родине Боэ известен по фильмам «Реконструкция» и «Аллегро».

Главную мужскую роль в картине «Вкус жизни» исполнил скандинавский актер Николай Костер-Вальдау, любимый большинством зрителей по роли Джейме Ланнистера в фэнтезийном телешоу «Игра престолов», выходившем на экраны с 2011 по 2019 годы.

Главную женскую роль в фильме исполнила скандинавская актриса Катрин Розенталь, снявшаяся в культовом детективном сериале «Мост». Кроме того, Розенталь можно было увидеть в биографической картине «Курск».

Оператором ленты «Вкус жизни» стал Мануэль Альберто Кларо, который в свое время снял такие шедевры современного кино, как «Меланхолия», «Нимфоманка», «Дом, который построил Джек». Все эти великие картины были сняты культовым кинематографистом Ларсом фон Триером.