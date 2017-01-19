Преисподняя, 2017

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Саид (Дар Салим) кардиохирург. Его уважают коллеги, а дома ждет красавица-жена Стине (Стине Фишер Кристенсен) с сыном под сердцем. Счастливую жизнь омрачает только связь с родней: младший брат Саида попал в банду и, по всей видимости, уже давно достал его, выпрашивая деньги. Запуганный Ясин (его сыграл брат режиссера) был как-то не к месту на званом ужине в честь ребенка и беременной женщины. Саид отказывается дать брату крупную сумму денег и выпроваживает его, не пустив даже на порог квартиры.…