Преисподняя, 2017

Заид — успешный и уважаемый хирург. Он живет в шикарной квартире с любимой женой, которая вот-вот должна родить ему ребенка. Однажды ночью к Заиду приходит младший брат, умоляя одолжить денег. Заид отказывает, и некоторое время спустя брата находят мертвым. Полиция бессильна, и хирург решает самостоятельно найти и покарать убийц. Он меняет внешность и погружается в криминальный мир Копенгагена. Это приводит к предсказуемым последствиям, заставляя Заида задуматься о том, стоит ли месть цены, которую придется заплатить.