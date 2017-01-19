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Преисподняя, 2017

2017 / Дания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Заид — успешный и уважаемый хирург. Он живет в шикарной квартире с любимой женой, которая вот-вот должна родить ему ребенка. Однажды ночью к Заиду приходит младший брат, умоляя одолжить денег. Заид отказывает, и некоторое время спустя брата находят мертвым. Полиция бессильна, и хирург решает самостоятельно найти и покарать убийц. Он меняет внешность и погружается в криминальный мир Копенгагена. Это приводит к предсказуемым последствиям, заставляя Заида задуматься о том, стоит ли месть цены, которую придется заплатить.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 19 января 2017
Режиссер
Фенар Ахмед
Фенар Ахмед
В ролях
Дар Салим
Дар Салим
Стайн Фишер Кристенсен
Дульфи Аль-Джабури
Роланд Мюллер
Роланд Мюллер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Преисподняя 2 постера
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Наша рецензия
Саид (Дар Салим) кардиохирург. Его уважают коллеги, а дома ждет красавица-жена Стине (Стине Фишер Кристенсен) с сыном под сердцем. Счастливую жизнь омрачает только связь с родней: младший брат Саида попал в банду и, по всей видимости, уже давно достал его, выпрашивая деньги. Запуганный Ясин (его сыграл брат режиссера) был как-то не к месту на званом ужине в честь ребенка и беременной женщины. Саид отказывается дать брату крупную сумму денег и выпроваживает его, не пустив даже на порог квартиры.…
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5 октября 2017 03:04
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